НИШТА ОД ТРАМПОВЕ ПЛАЗЕ; Венс: Амерички новац неће ићи на обнову, ЦЕХ ПЛАЋАЈУ АРАПСКЕ ДРЖАВЕ
ВАШИНГТОН: Потпредседник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс изјавио је данас да Сједињене Државе неће финансирати обнову Појаса Газе након двогодишњег рата са Израелом, већ да ће највећи део трошкова сносити заливске арапске државе.
"Мислим да ћемо сарађивати са нашим партнерима у арапским државама Залива. Већина новца ће доћи од наших пријатеља из тог региона, а сигуран сам да ће део обезбедити и Израел", рекао је Венс за америчку телевизију Фокс њуз.
Он је истакао да реконструкција Газе "заправо неће захтевати много ресурса од Сједињених Држава", већ да ће амерички допринос пре свега бити у виду дипломатског ангажмана и надзора.
"То је оно што ми уносимо у процес- надгледање и дипломатску укљученост. Али ресурси ће углавном долазити од заливских арапских држава", нагласио је Венс.
Према проценама Уједињених нација, за обнову разореног Појаса Газе биће потребно више од 50 милијарди америчких долара, али тачна сума и даље није позната.
Подсетимо, у фебруару ове године амерички председник Доналд Трамп објавио је АИ генерисани видео, најављујући учешће САД у обнови Газе и њеног претварања у луксузно летовалиште.
Complete batshit lunacy on the president's Truth Social account. Yes, he really posted this. pic.twitter.com/MaFIqUH1r0
— Aaron Rupar (@atrupar) February 26, 2025