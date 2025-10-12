ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ НА КиМ
ДЕБАКЛ У НАЈАВИ: Куртијев кандидат изгубио у Јужној Митровици, КЛИМА СЕ И ПРИШТИНА
Кандидат Демократске партије Косова за градоначелника Јужне Митровице Аријан Тахири прогласио је вечерас победу на данашњим локалним изборима на Косову и Метохији.
Тахири се у објави на Фејсбуку захвалио грађанима Јужне Митровице и истакао да су победили заједно и да ће заједно и славити.
- Чекам вас вечерас у 22 часа у Спортској хали "Рудар" - поручио је Тахири својим бирачима.
Победа Тахирија у Јужној Митровици сматра се највећим ударцем за премијера Аљбина Куртија и његов покрет Самоопредељење.
Према анкети коју је спровела компанија УБО Консалтинг Аријан Тахири из ДПК освојио је 55,9 одсто гласова.
На другом месту је актуелни министар Фатон Пеци из Покрета Самоопредељење са 39,7 процената док је Гзим Пљаколи из Демократског савеза Косова добио 4,4 одсто гласова.
Курти, како ствари стоје, неће имати власт ни у Приштини, где се, према до сада пребројеним гласовима, кандидат Самоопредељења и актуелни министар Хајлура Чеку налази на трећем месту и неизвесно је да ли ће ући у други круг, наводе локални медији на албанском језику.