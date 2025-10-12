clear sky
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ НА КиМ

ДЕБАКЛ У НАЈАВИ: Куртијев кандидат изгубио у Јужној Митровици, КЛИМА СЕ И ПРИШТИНА

12.10.2025. 20:31 20:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Телеграф
Izbori
Фото: tanjug

Кандидат Демократске партије Косова за градоначелника Јужне Митровице Аријан Тахири прогласио је вечерас победу на данашњим локалним изборима на Косову и Метохији.

Тахири се у објави на Фејсбуку захвалио грађанима Јужне Митровице и истакао да су победили заједно и да ће заједно и славити.

- Чекам вас вечерас у 22 часа у Спортској хали "Рудар" - поручио је Тахири својим бирачима.

Победа Тахирија у Јужној Митровици сматра се највећим ударцем за премијера Аљбина Куртија и његов покрет Самоопредељење.

Према анкети коју је спровела компанија УБО Консалтинг Аријан Тахири из ДПК освојио је 55,9 одсто гласова. 

На другом месту је актуелни министар Фатон Пеци из Покрета Самоопредељење са 39,7 процената док је Гзим Пљаколи из Демократског савеза Косова добио 4,4 одсто гласова.

Курти, како ствари стоје, неће имати власт ни у Приштини, где се, према до сада пребројеним гласовима, кандидат Самоопредељења и актуелни министар Хајлура Чеку налази на трећем месту и неизвесно је да ли ће ући у други круг, наводе локални медији на албанском језику.

избори Косово и Метохијa резултати
Извор:
Дневник, Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Политика
