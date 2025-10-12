ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ НА КиМ
Затворена бирачка места на Космету, ЕЉЕЗИ: БРОЈАЊЕ ГЛАСОВА ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКЕ ВЕЧЕРАС, СУТРА НА РЕД ДОЛАЗЕ ОДБОРНИЦИ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА:- На Косову и Метохији су у 19.00 часова затворена бирачка места на локалним изборима које су расписале привремене приштинске институције, а изборе је обележила велика излазност у српским срединама.
У СТШ "Михаило Петровић Алас", у северном делу Косовске Митровице, у 19.00 часова затворено је бирачко место, а свим грађанима који су се у то време затекли на бирачком месту омогућено је да гласају.
И друга бирачка места, којих је, према подацима централне изборне комисије (ЦИК) у Приштини, укупно 2.625 у 938 бирачких центара, затворена су у 19.00 сати.
Гласови за градоначелнике броје се вечерас на бирачким местима где се гласало, тако да ће вечерас бити познати прелиминарни резултати избора за градоначелнике.
Од 8 сати ујутро у општинском центрима за пребројавање биће бројани гласови за одборнике.
Према подацима ЦИк у Приштини, до 17 часова гласало је 32,38 одсто уписаних бирача, а највећа излазност је у српским срединама.
Укупан број грађана са правом гласа је 2.069.098.
Током изборног дана на бирачким местима нису уочене веће неправилности.
На изборима су учествовала 93 политичка субјекта, од чега 32 политичке странке, две коалиције, 32 грађанске иницијативе и 27 независних кандидата.
Многи грађани Косовске Митровице кажу да нису могли да гласају
На бирачком месту у ОШ "Свети Сава" у Косовској Митровици већи број грађана није могао да гласа на данашњим локалним изборима јер нису били на бирачком списку. Иако им лична карта гласи на Северну Митровицу, убачени су да гласају тамо где су рођени - Косовска Каменица, Прилужје и друга места, сазнаје Танјуг од бирача. Раније су гласали на том бирачком месту, а сада су убачени у бирачки списак по месту рођења. Осим тога, кажу да су по сат или два чекали и тек тада сазнали да не могу да гласају на том бирачком месту. На досадашњим изборима на улазу је постојао пулт, где су бирачи могли да провере где гласају, а на овим изборима тога нема.
На изборима је учествовало 12 српских странака и иницијатива, а најјача српска странка у јужној покрајини, Српска листа, има кандидате за председнике општина у свих 10 општина са српском већином, као и кандидате за одборнике у девет општина у којима Срби нису већина.
Портпарол ЦИК-а у Приштини Ваљмир Ељези изјавио је да ће да ће бројање гласова са данашњих локалних избора за кандидате за градоначелнике почети вечерас, док ће бројање гласова за одборнике почети сутра.
„У 19:30 имаћемо прелиминарне податке о излазности", рекао је Ељези за РТК. Додао је да ће се вечерас бројати гласачки листићи за градоначелнике, а гласови за кандидате за одборнике бројаће се од сутра у општинским центрима за бројање.