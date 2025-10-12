clear sky
17°C
12.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ НА КиМ

ЦИК У ПРИШТИНИ: До 17 часова гласало 32,38 % уписаних; У ЗВЕЧАНУ И ЗУБИНОМ ПОТОКУ ПРЕКО 50 %

12.10.2025. 17:41 17:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Izbori
Фото: Tanjug, AP Photo/Visar Kryeziu

БЕОГРАД, ПРИШТИНА На локалним изборима на КиМ до 17 часова гласало је 32,38 одсто уписаних бирача, а и даље је највећа излазност у српским срединама, показују подаци Централне изборне комисије у Приштини (ЦИК).

Према тим подацима, у Зубином Потоку је до 17 часова гласало 58,03 одсто уписаних бирача, у Звечану 55,85 одсто, а у северном делу Косовске Митровице 39,23 одсто уписаних бирача.

У Лепосавићу је гласало 24,82 одсто уписаних  бирача, у Грачаници 38,82 одсто, у Штрпцу 42,45, у Новом Брду 46,47, у Партешу 40,80 одсто, у Ранилугу 56,55, а у Клокоту 48,29 одсто уписаних бирача.   

У Приштини је до 15 часова гласало 39,44 одсто уписаних бирача, у Призрену 24,09, у Јужној Митровици 31,39, а у Пећи 28,64 одсто уписаних бирача.

Према подацима ЦИК-а, укупан број грађана са правом гласа је 2.069.098.

Бирачка места затварају се у 19 часова.

Приштина косово избори
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај