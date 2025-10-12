ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ НА КиМ
ЦИК У ПРИШТИНИ: До 17 часова гласало 32,38 % уписаних; У ЗВЕЧАНУ И ЗУБИНОМ ПОТОКУ ПРЕКО 50 %
БЕОГРАД, ПРИШТИНА На локалним изборима на КиМ до 17 часова гласало је 32,38 одсто уписаних бирача, а и даље је највећа излазност у српским срединама, показују подаци Централне изборне комисије у Приштини (ЦИК).
Према тим подацима, у Зубином Потоку је до 17 часова гласало 58,03 одсто уписаних бирача, у Звечану 55,85 одсто, а у северном делу Косовске Митровице 39,23 одсто уписаних бирача.
У Лепосавићу је гласало 24,82 одсто уписаних бирача, у Грачаници 38,82 одсто, у Штрпцу 42,45, у Новом Брду 46,47, у Партешу 40,80 одсто, у Ранилугу 56,55, а у Клокоту 48,29 одсто уписаних бирача.
У Приштини је до 15 часова гласало 39,44 одсто уписаних бирача, у Призрену 24,09, у Јужној Митровици 31,39, а у Пећи 28,64 одсто уписаних бирача.
Према подацима ЦИК-а, укупан број грађана са правом гласа је 2.069.098.
Бирачка места затварају се у 19 часова.