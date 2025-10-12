ХОРОР САОБРАЋАЈКА КОД ВРШЦА, ПОГИНУО ВОЗАЧ Спасиоци извлачили тело из олупине
12.10.2025. 16:44 16:53
Јутрос око 9 часова, на путу између насељеног места Уљма и Влајковац, у правцу од Панчева ка Вршцу, догодила се тешка саобраћајна несрећа, јавља Република.
Полиција и Хитна помоћ су на лице места стигли у рекордном року, како сазнаје Република, али нажалост, у путничком возилу затекли су особу без знакова живота.
На извлачењу страдале особе интервенисали су припадници Ватрогасно-спасилачке јединице Вршац.
На терен су послата три ватрогасца, а интервенција је завршена у 10.20 сати.