clear sky
17°C
12.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХОРОР САОБРАЋАЈКА КОД ВРШЦА, ПОГИНУО ВОЗАЧ Спасиоци извлачили тело из олупине

12.10.2025. 16:44 16:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, И. Р.
Коментари (0)
YT
Фото: Youtube Printscreen

Јутрос око 9 часова, на путу између насељеног места Уљма и Влајковац, у правцу од Панчева ка Вршцу, догодила се тешка саобраћајна несрећа, јавља Република.

Полиција и Хитна помоћ су на лице места стигли у рекордном року, како сазнаје Република, али нажалост, у путничком возилу затекли су особу без знакова живота.

На извлачењу страдале особе интервенисали су припадници Ватрогасно-спасилачке јединице Вршац. 

На терен су послата три ватрогасца, а интервенција је завршена у 10.20 сати.

саобраћајна незгода саобраћајна несрећа погинуле
Извор:
Дневник, И. Р.
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај