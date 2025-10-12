ХЕРОЈИ НИКАД НЕ УМИРУ Пријем за породице погинулих припадника 63. падобранске бригаде
НИШ: Припадници 63. падобранске бригаде организовали су данас, на војном аеродрому "Наредник-пилот Михајло Петровић" у Нишу, пријем за породице погинулих сабораца из ове елитне јединице Војске Србије, саопштило је Министарство одбране.
У оквиру активности којој су, осим породица погинулих, присуствовали активни припадници јединице и представници Удружења ветерана бригаде, одржан је парастос за војне падобранце који су положили животе на часном путу службе отаџбини, положени су венци и цвеће крај Зида сећања палим припадницима 63. падобранске бригаде, а потом је реализован и обилазак Спомен-собе јединице.
Изражавајући поштовање и захвалност породицама погинулих припадника јединице, командант 63. падобранске бригаде пуковник Александар Ступар је истакао да активни састав бригаде, заједно са ветеранима, никада неће дозволити да избледи сећање на њихове најмилије.
"Њихова храброст, жртва и љубав према отаџбини нас обавезују да их никад не заборавимо. Знајте да док год живи 63. падобранска бригада, док год падобранци скачу, ваши најмилији живе кроз нас", истакао је пуковник Ступар.
Овај скуп још једном је потврдио да хероји не умиру, докле год се чува успомена на њихова дела и док су њихове породице поштоване и уважаване у јединици, којој су њихови најмилији припадали, наводи се у саопштењу.