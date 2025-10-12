АЛО ТВРДИ: Група екстремних нападача желела да изазове хаос и крвопролиће, па да за све оптужи државу
Како пише Ало, група екстремних нападача, предвођена Огњеном Митровићем напала је аутобусе у којима су се налазили мирни грађани који су се враћали са скупа подршке стабилности и миру. Међу путницима је било много жена и деце, а само пуком срећом избегнута је трагедија, поручују у Ало. Циљ је био јасан – изазвати хаос, крвопролиће и за све оптужити државу и оне који жене нормалну, јаку и стабилну Србију, кажу у тексту.
Како истичу, инцидент је почео када су аутобуси са грађанима који се противе блокадама и насиљу пролазили кроз центар Новог Сада. Прво су полетела јаја и погрдни узвици, али када су видели да тиме неће испровоцирати мирне људе, све се убрзо претворило у прави напад, кажу у Ало и додају. “Како сведоче присутни, нападачи су, након почетних провокација, почели да витлају телескопским палицама и боксерским песницама, претећи путницима. Међу нападачима је, према незваничним информацијама, било и малолетника, а један од њих, син је Миломира Јачимовића, особе која се помиње као логистичар целе акције. Као врхунац дивљаштва које Нови Сад не памти, разбојници су полупали стакла на аутобусима, угрозивши тако директно животе путника и само пуком срећом је избегнута трагедија”, поручује Ало.
Брзом и ефикасном акцијом новосадске полиције, главне вође нереда су лоциране и приведене, кажу у овим новинама. Према информацијама из истраге, осумњичени су ухапшени у аутобусу чији је власник Миломир Јачимовић, на путу ка Врбасу, где су планирали да наставе са блокадама и изазивањем нових инцидената, а да за све, по старом опробаном рецепту, оптуже власт, каже даље Ало.
Како тврде поједини, неименовани извори, а преноси Ало, иза Огњена Митровића и групе малолетних хулигана стоје поједини опозициони активисти и одборници из Новог Сада. Наиме, Митровић је претходних недеља, каже Ало, био у контакту са Мираном Погачаром, Брајаном Брковићем и Петром Холиком из покрета „Браво“.
На друштвеним мрежама су се појавиле фотографије са недавног скупа у Клиси, на којима се, како се тврди, виде поменути активисти у разговору са Митровићем.
Као да то није довољно, кажу неименовани извори за Ало, Митровић је упутства за екстремистичко деловање добијао и Мише Бачулова, лидера покрета "Буди херој". Подсетимо, недавно је јавност била шокирана снимком који је сачињен само неколико часова пре пада настрешнице у Новом Саду, када Бачулов шета у непосредној близини и све време користи мобилни телефон ,тврди Ало и додаје:
„Слика је сада више него јасна: опозиција, немоћна да на изборима добије подршку народа, користи екстремисте и злоупотребљава малолетнике како би на силу изазвала хаос и дестабилизовала Србију. Њихов циљ је да униште све што је нормално и стабилно, али им држава и народ то неће дозволити“, закључује Ало.