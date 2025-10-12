ЕКСПО 2027 ПЛЕЈГРАУНД: Најмлађи посетиоци градили моделе Сунчевог система
БЕОГРАД: У Експо 2027 Плејградунду у Хали 5 Београдског сајма данас је одржана креативна радионица намењена деци "Креирај свој Соларни систем", на којој су учесници кроз игру и науку израђивали свој модел Сунчевог система користећи различите уметничке технике.
Менџер објекта Експо 2027 Плејграунд Далибор Стојановић рекао је да је тема ове радионице свемир, јер ово дружење представља један у низу догађаја поводом Светске недеље свемира која је била прошле недеље, а због великог интересовања активности се настављају и током остатка месеца.
"Другари када дођу код нас имају прилике да направе соларни систем по свом укусу, да замисле како то изгледа у њиховој глави а успут и да науче нешто о свемиру", рекао је Стојановић.
Кроз обликовање планета од глине, учесници су учили о саставу и величини планета, њиховој удаљености од Сунца, као и о науци која стоји иза њихових боја, облика и рељефа.
Једна од учесница, Уна, рекла је да је радионица јако креативна и драго јој је што је дошла.
Уна је припремила на папиру тамну космичу позадину коју ће испунити системи глинених планета и звезда, а у углу позадине стварање звезданог система посматра насликани мали зелени ванземаљац.
За другим столом, дечак Петар у рукама држи планету плаве боје са жутим прстеновима.
Како каже, направио је планете и сада од њих слаже Сунчев систем.
Стојановић је овом приликом најавио и следећу радионицу која ће бити организована у уторак, 14. октобра од 17 часова.
"У питању је мобилни планетаријум и радионица 'Звездано путовање'. Она неће бити уметничка него научна и наши другари ће имати прилике да науче нешто о планетама, о звездама, о законима физике и математике који управљају нашим свемиром", рекао је он.
Стојковић је додао да је циљ да млади истраживачи учесници могу да замисле како изгледа свемирско путовање и виде која је та танка граница између истраживања свемира и научне фантастике.
У наредним недељама уследиће и низ других активности, укључујући и изложбе дечјих радова у оквиру Октобарског дечјег салона.
Улаз на све радионице у оквиру Експо 2027 Плејграунда је бесплатан уз обавезну пријаву а простор Плејградунда је отворен за посетиоце између уторка и недеље од 10 до 20 часова.