12.10.2025.
Нови Сад
ОПЕТ СЕ ТРЕСУ ФИЛИПИНИ Земљотрес јачине 5,7 степени Рихтерове скале погодио Негрос-Цебу

12.10.2025. 20:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

МАНИЛА: Земљотрес јачине 5,7 степени Рихтерове скале погодио је данас филипински регион Негрос - Цебу, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког института.

До земљотреса је дошло на око 70 километара удаљености од града Мандауе у којем живи око 331.000 становника.

Епицентар потреса био је на дубини од 10 километара.

За сада није пријављена материјална штета, нити повреде.

земљотрес Филипини епицентар
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
