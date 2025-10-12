ОПЕТ СЕ ТРЕСУ ФИЛИПИНИ Земљотрес јачине 5,7 степени Рихтерове скале погодио Негрос-Цебу
12.10.2025. 20:03 20:05
МАНИЛА: Земљотрес јачине 5,7 степени Рихтерове скале погодио је данас филипински регион Негрос - Цебу, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког института.
До земљотреса је дошло на око 70 километара удаљености од града Мандауе у којем живи око 331.000 становника.
Епицентар потреса био је на дубини од 10 километара.
За сада није пријављена материјална штета, нити повреде.