НОБЕЛОВКА НА ПРЕВАРУ? Неко је знао да ће Мачадо бити победница НОБЕЛОВ КОМИТЕТ ПОКРЕЋЕ ИСТРАГУ!
Норвешки Нобелов институт затражио је помоћ међународних ИТ стручњака да би истражио сумњиво клађење неколико сати пре објаве добитника Нобелове награде за мир.
Према писању листа „Дагбладет“, директор Института Кристијан Берг Харпвикен рекао је да је ангажовано неколико страних агенција. Није открио који међународни партнери учествују у истрази.
Необично клађење подстакло је нагађања о могућем цурењу информација из института.
Међутим, Харпвикен је изјавио да у то не верује, наговестивши уместо тога да је организација можда била мета сајбер шпијунаже.
Говорећи за лист, рекао је да се верује да су починиоци имали финансијски мотив, али да се не може искључити ни политичка позадина.
Лидерка венецуеланске опозиције Марија Корина Мачадо није се сматрала фаворитом, али је број опклада на њено име нагло порастао неколико сати пре него што је објављено да је управо она добитница награде.
Неко је уложио 67.820 долара
Према писању листова „Афтенпостен“ и „Финансависен“, вероватноћа да ће она победити изненада је преко ноћи нагло порасла у једној кладионици, неколико сати пре објаве одлуке.
Због тога је Нобелов институт покренуо истрагу.
Према извештајима, те ноћи је неколико улога у пет цифара било постављено на њено име.
Једна особа уложила је 67.820 америчких долара – што је била њена прва опклада икада на тој платформи.