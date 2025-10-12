clear sky
НОБЕЛОВКА НА ПРЕВАРУ? Неко је знао да ће Мачадо бити победница НОБЕЛОВ КОМИТЕТ ПОКРЕЋЕ ИСТРАГУ!

12.10.2025. 20:11 20:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, И. Р.
mačado
Фото: Tanjug, AP Photo/Matias Delacroix, File

Норвешки Нобелов институт затражио је помоћ међународних ИТ стручњака да би истражио сумњиво клађење неколико сати пре објаве добитника Нобелове награде за мир.

Према писању листа „Дагбладет“, директор Института Кристијан Берг Харпвикен рекао је да је ангажовано неколико страних агенција. Није открио који међународни партнери учествују у истрази.

Необично клађење подстакло је нагађања о могућем цурењу информација из института.

Међутим, Харпвикен је изјавио да у то не верује, наговестивши уместо тога да је организација можда била мета сајбер шпијунаже.

Мачадо
Фото: Клик

Говорећи за лист, рекао је да се верује да су починиоци имали финансијски мотив, али да се не може искључити ни политичка позадина.

Лидерка венецуеланске опозиције Марија Корина Мачадо није се сматрала фаворитом, али је број опклада на њено име нагло порастао неколико сати пре него што је објављено да је управо она добитница награде.

Неко је уложио 67.820 долара

Према писању листова „Афтенпостен“ и „Финансависен“, вероватноћа да ће она победити изненада је преко ноћи нагло порасла у једној кладионици, неколико сати пре објаве одлуке. 

Због тога је Нобелов институт покренуо истрагу.

Према извештајима, те ноћи је неколико улога у пет цифара било постављено на њено име.

Једна особа уложила је 67.820 америчких долара – што је била њена прва опклада икада на тој платформи.

Извор:
Дневник, И. Р.
Пише:
Дневник
