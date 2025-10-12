УБИСТВО КОЈЕ ЈЕ ШОКИРАЛО СРБОБРАН: Син признао да је насмрт претукао мајку, МИРНО РЕКАО КОМШИЈИ ДА ЈЕ УМРЛА
У Вишем суду у Сомбору 31. октобра почиње суђење Мартону Роботки (37) из Србобрана, оптуженом за убиство своје мајке Мирјане Роботке (79). Он ће на главни претрес бити спроведен из притвора, који му је недавно продужен решењем ванпретресног већа.
Према наводима оптужнице, злочин се догодио у ноћи између 7. и 8. јануара ове године у породичној кући у којој су мајка и син живели заједно.
Тело несрећне жене пронађено је ујутру, са видним повредама на глави и телу.
Комшије и даље тешко говоре о трагедији која је уздрмала мирну улицу. Један од мештана каже да је оптужени тог јутра изашао из куће и мирно му саопштио да му је мајка преминула.
„Изјавио сам му саучешће, деловао је збуњено, али ништа нисам посумњао. Тек касније сам схватио шта се заиста догодило и да у његовом понашању није било кајања“, рекао је комшија.
Друга комшиница позвала је Хитну помоћ, али су лекари могли само да констатују смрт. Уочене повреде указале су да је реч о насилној смрти, након чега је полиција привела Мартa Роботку.
Према подацима Основног суда у Врбасу, он је три пута правоснажно осуђиван због породичног насиља – 2018, 2019. и 2022. године, а последњи пут је добио казну од две године затвора. Комшије кажу да су мере забране приласка мајци више пута изрицане, али их је ретко поштовaо.
„Био је склон пићу, често се свађао и тукао мајку. Ипак, она га је увек бранила и веровала да ће се променити“, испричала је њена пријатељица.
Током истраге, Роботка је признао да је нанео повреде мајци, али је тврдио да није имао намеру да је убије. Тужилаштво, међутим, сматра да начин на који је злочин извршен и тежина повреда указују на тешко убиство.
Суђење које почиње крајем октобра требало би да расветли све околности овог случаја који је дубоко потресао становнике Србобрана.