КРАЉЕВСКОЈ ПОРОДИЦИ ПРЕТИ СТУБ СРАМА Принц Ендру у мејлу Џефрију Епстину тврдио "да су заједно у томе"
ЛОНДОН: Британски принц Ендру је у мејлу сексуалном преступнику Џефрију Епстину написао "да су у овоме заједно" након што је 2011. године објављена фотографија британског принца са руком око тинејџерке Вирџиније Џуфре.
Овај мејл ће, према писању Гардијана, додатно повећати притисак на војводу од Јорка и британску краљевску породицу, с обзиром да је принц раније у интервјуу за ББЦ тврдио да је прекинуо контакте с осуђеним педофилом до тог тренутка.
Преписка између млађег брата краља и Епстина, објављена у британским новинама, сугерише да то није било тачно.
У интервјуу за ББЦ програм "Неwснигхт" 2019. године, принц Ендру је изјавио да је прекинуо пријатељство са Епстином децембра 2010. године, након што су их снимили заједно у шетњи по Њујорку.
"И ја се бринем за тебе" Не брини за мене! Чини се да смо у овом заједно и мораћемо да се уздигнемо изнад тога. Иначе, останимо у блиском контакту и ускоро ћемо поново играти!!!", наводи се у мејлу који је Ендру послао Епстину
Епстин је пронађен мртав у својој ћелији у њујоршком савезном затвору у августу 2019. године док је чекао суђење због оптужби за трговину људима у сексуалне сврхе.
Његова смрт је проглашена самоубиством.