Хамас најавио ослобађање талаца са три локације у наредним сатима ХОЋЕ ЛИ И НАШ ДРЖАВЉАНИН АРОН БИТИ МЕЂУ ЊИМА?
Према изворима Ал Џазире, покрет Хамас је завршио прикупљање живих талаца у појасу Газе који ће ускоро бити ослобођени и пребачени на три локације одакле ће бити предати Израелу.
Представници Хамаса би, како је најављено, у недељу увече требало да се састану са делегацијом Међународног комитета Црвеног крста ради договора о логистици предаје.
Према писању Би-Би-Сија, Хамас је изразио спремност да пусти двадесет талаца дан пре истека постављеног рока, уколико Израел попусти у вези са листом палестинских затвореника који би требало да буду ослобођени. Наводно је понуђено да Израел пусти двојицу од својих седам високопрофилних затвореника, што би омогућило да таоци буду предати већ у недељу.
„Вол стрит џурнал“ пренео је сличне информације, наводећи да је Хамас спреман да исте вечери изврши предају двадесет живих талаца.
Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) потврдиле су да није било промене у безбедносној процени, али су нагласиле да су спремне за сваки могући развој догађаја. Израелски премијер Бењамин Нетањаху такође је изјавио да је земља спремна да прими таоце.
Према „Џерузалем посту“, предаја талаца представницима Међународног комитета Црвеног крста требало би да почне у раним јутарњим часовима, око шест сати.
Ипак, детаљи о времену и месту ослобађања још нису потврђени. Према изворима из Хамаса, таоци ће бити пуштени са три одвојене локације, али конкретне координате нису објављене из безбедносних разлога.
Израелске службе заснивају процену на две претпоставке: да ће сви таоци — и живи и погинули — бити предати у истом тренутку, као и да ће процес бити окончан до девет часова ујутру, када се очекује долазак председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа у Израел.
Првобитни рок за ослобађање свих талаца био је подне у понедељак, 72 сата након ступања на снагу примирја које је израелска влада званично ратификовала.
Арапски медији преносе да је Хамас започео и прикупљање посмртних остатака талаца који су страдали, како би били враћени Израелу. Постоје, међутим, страхови да су нека тела можда изгубљена током борби у Гази.