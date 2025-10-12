ФРАНЦУСКИ ПРЕМИЈЕР Лекорни именовао нову владу, циљ усвајање буџета до краја године
ПАРИЗ: Француски премијер Себастијен Лекорни објавио је данас списак министара нове владе Француске и поручио да ће главни циљ његове друге владе бити усвајање буџета за Француску пре краја године.
''Само једна ствар је важна: интерес наше земље. Захвалан сам женама и мушкарцима који у владу улазе у потпуној слободи, изнад личних и партијских интереса'', написао је Лекорни на свом налогу на мрежи Икс.
Међу новим именима, функцију министра унутрашњих послова обављаће Лоран Нуњез, а министра рада и солидарности Жан-Пјер Фаранду.
У новој Лекронијевој влади на својим функцијама ће, поред осталих, остати министар за Европу и спољне послове Жан-Ноел Баро, министар правде Жералд Дарманен, министар економије, финансија и индустрије Ролан Лесир и минситарка културе остаће Рашида Дати.
Нова министарка оружаних снага Катрин Вотрен у прошлој Лекорнијевој влади држала је ресор рада, здравља, солидарности и породице, док ће Наима Мучу уместо функције министарке дигиталних технологија и државне службе, добити министарство прекоморских територија.
Лекорни, кога је француски председник Емануел Макрон 9. септембра први пут именовао за премијера, у понедељак је поднео је оставку и постао премијер са најкраћим мандатом у историји земље са 27 дана на тој функцији.
Оставка је уследила мање од 24 сата након што је представљена прва фаза нове владе, у којој су се углавном нашли бивши министри и блиски сарадници Макрона.
Након преговора које је Лекорни на молбу Макрона водио са парламентарним странкама, француски председник га је у петак поново именовао за премијера.
Неколико тренутака након саопштења Јелисејске палате, Лекорни је објаснио на платформи Икс да је "из осећаја дужности прихватио функцију" коју му је поверио председник Француске да учини све што је могуће како би Француској обезбедио буџет за крај године и да би одговорио на свакодневне животне проблеме својих сународника.