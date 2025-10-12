few clouds
12°C
12.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХВАЛА СВАКОМ НАШЕМ ЧОВЕКУ КОЈИ ЈЕ ВЕРОВАО Лидер СНС Вучевић честитао Српској листи на убедљивом тријумфу: Ово је победа Србије, наше вере, труда и одговорности

12.10.2025. 23:12 23:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Милош
Фото: Screenshot Instagram milosvucevic

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић честитао је Српској листи на убедљивој победи на локалним изборима на Косову и Метохији

-ПОБЕДА! Хвала сваком нашем човеку који је веровао, који је стајао уз своју Србију. Ово је убедљива победа Србије, наше вере, труда и одговорности. Честитам Српској листи, свим кандидатима и саборцима на терену. Настављамо још снажније – за наш народ, за мир и за Србију- поручио је путем Инстаграма председник Српске напредне странке.

Милош Вучевић избори Косово и Метохијa
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај