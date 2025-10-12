ХВАЛА СВАКОМ НАШЕМ ЧОВЕКУ КОЈИ ЈЕ ВЕРОВАО Лидер СНС Вучевић честитао Српској листи на убедљивом тријумфу: Ово је победа Србије, наше вере, труда и одговорности
12.10.2025. 23:12 23:19
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић честитао је Српској листи на убедљивој победи на локалним изборима на Косову и Метохији
-ПОБЕДА! Хвала сваком нашем човеку који је веровао, који је стајао уз своју Србију. Ово је убедљива победа Србије, наше вере, труда и одговорности. Честитам Српској листи, свим кандидатима и саборцима на терену. Настављамо још снажније – за наш народ, за мир и за Србију- поручио је путем Инстаграма председник Српске напредне странке.