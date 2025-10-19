ИЗБОРИ У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ: ВМРО-ДПМНЕ прогласио победу у Охриду, Штипу, Радовићу, Сопишту, Ресену
Странка ВМРО-ДПМНЕ саопштила је вечерас да су, према њиховом аналитичком центру, изабрани градоначелници из те странке на локалним изборима у Охриду, Штипу, Радовишу, Сопишту, Ресену и Светом Николи, и да је огромна победа у Струмици на прагу.
Чланови странке се већ окупљају у и испред седишта ВМРО-ДПМНЕ у Скопљу, и спремају се да прославе победу кандидата странке, преноси Нова Македонија.
Како је раније данас саопштила Државна изборна комисија (ДИК), излазност на локалним изборима до 18.30 сати, пола сата пред затварање бирачких места, била је 46,65 одсто.
Како је саопштио председник ДИК-а Александар Кондарк, до 18.30 сати гласало је 803.091 грађана, на основу обрађених 94,62 од бирачких места.
Бирачка места била су отворена у 7.00 сати јутрос, а право гласа имало је 1.832.415 људи регистрованих у бирачком списку.
Бирачи су могли да гласају за 309 кандидата за градоначелника и 576 кандидатских листа за чланове општинских већа, односно укупно 10.490 кандидата, на 3.474 бирачка места широм земље.
На изборима је учествовало 22 странака, 19 коалиција и 119 група грађана, а Град Скопље има највише кандидата за градоначелника - 16.
Државна изборна комисија ће објавити резултате на основу података из записника општинских изборних комисија у року од 12 сати након завршетка избора.
Ако у првом кругу гласања за избор градоначелника општине, односно града Скопља, не изађе једна трећина од укупног броја бирача уписаних у бирачки списак, цео изборни поступак се понавља.
Други круг гласања одржаће се у року од 14 дана од дана завршетка првог круга гласања, односно 2. новембра.