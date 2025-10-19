overcast clouds
СЈАЈНЕ СРПКИЊЕ ПОБЕДИЛЕ И УКРАЈИНУ у квалификацијама за Европско првенство

19.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РСС
srbija
Фото: RSS

Репрезентација Србије забележила је и другу победу у квалификацијама за Европско првенство.

Наше даме су овог пута биле боље од Украјине – 23:34.

Водила се жестока борба од првог минута, Србија је била за нијансу боља и агресивнија, одлично је функционисала бековска линија, док је на голу добра била Јован Рисовић која је уливала сигурност.

До средине полувремена су се екипе смењивале у вођству, а онда је на терену постојао само један тим – Србија. Србија први пут на утакмици у 15. минуту имала три гола предности 8:11. Два минута касније голом Гаровић наш тим је имао четири гола вишка 9:13, а само неколико тренутака касније Србија је поготком Бојичић имала великих 14:9, да би на одмор отишле са 17:12.

ГОРДАНА ПЕТКОВИЋ: Ово је сан,  ЈОВАНА СКРОБИЋ: Поносна на тим

Поново је голманка Гордана Петковић била једна од јунакиња победе:

- Нестварно, заиста. Ово да ми је неко причао никада му не бих веровала. Одиграли смо одличну утакмицу, бориле се и играле колико је било потребно. Морала сам да браним добро, да се докажем, да оправдам овај дрес који носим, каои број који је пре мене носила Каћа Томашевић.

Јована Скробић је одиграла сјајну уткамицу, била једна од најзапаженијих, а на крају је рекла:

- Циљ је био да освојимо четири бода и у томе смо успеле. Поносна сам на девојке, бориле смо се од првог минута и на крају оствариле циљ. Мало је био присутан грч, касније смо ушле у ритам, играле нашу игру и мирно утакмицу привеле крају.

Добро је наш тим отворио друго полувреме, после свега два минута игре било је 13:19, али је Украјина покушавала да буде агресивнија, међутим Јововић је погодила и одржавала разлику.

У 40. минуту Сара Гаровић је погодила за плус седам 15:22! Уследило је неколико грешака нашег тима, брзале су у нападу, али срећом ни Украјина то није знала да искористи. Бриљирала је на голу нашег тима Гордана Петковић која је одбранила два пенала и неколико зицера.

Украјина – Србија 23:34(12:17)

МИХАЛОВЦЕ: Дворана: Чемкостав арена. Судије: Буџак и Захрадник. Седмерци: Украјина 6(4), Србија 5(4). Искључења: Украјина 14, Србија 10 минута.

УКРАЈИНА: Храбчак, Росока 2, Коретс 1, Соскида, Прокопиак 1, Галдун, Малована 1, Шукал 3, Безрукова 1, Макаренко, Бондаренко 2, Лазорак 1, Компанитес, Колодукас 4, Дмитрошин, Андручук.

СРБИЈА: Радосављевић 2, Крпеж-Шлезак 4, Лазић, Јањушевић, Рисовић 1, Митровић, Јововић 1, Скробић 4, Стаменић 2, Петковић, Бојичић, Радевић 1, Фајфрић, Цвијић 2, Вукајловић 4, Гаровић.

