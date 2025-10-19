overcast clouds
ОБЈАВЉЕН СПИСАК УКРАДЕНИХ СТВАРИ ИЗ ЛУВРА Од смарагдне огрлице до тијаре краљице Хортензије КРУНА ЦАРИЦЕ ЕВГЕНИЈЕ ПРОНАЂЕНА!

19.10.2025. 19:33 19:40
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Коментари (0)
лувр
Фото: Tanjug/AP Photo/Alexander Turnbull

Француску али и свет је данас шокирала вест о пљачки у музеју Лувр, када су криминалци, према писању Ле Парисиена, скривени капуљачама на главама, ушли су у зграду где су се одвијали грађевински радови и упали у галерију Аполо.

Према најновијем саопштењу Министарства културе Француске, "осам предмета непроцењиве културне вредности" украдено је у недељу ујутру из музеја Лувр.

Према доступним информацијама, међу украденим предметима налазе се:

тијара из колекције краљице Марије-Амелије и краљице Хортензије
огрлица из сафирне колекције краљице Марије-Амелије и краљице Хортензије
наушнице из истог сета
смарагдна огрлица из колекције Марије-Луизе
пар наушница са смарагдима из исте колекције
брош познат као "реликвијарни брош"
тијара царице Евгеније
велика брош-машна за корзет царице Евгеније, пише француски Фигаро.
 

Пронађена круна
Као што смо раније открили у недељу, круна царице Евгеније, висине 13 цм и ширине 15 цм, састављена од 1.354 дијаманта, 1.136 ружа и 56 смарагда, коначно је пронађена, пише Ле Парисиен.

Лопови су оставили круну, симбол "сјаја Другог царства", како подсећа Лувр. Круну је израдио златар Александар-Габријел Лемоније за Светску изложбу 1855. године. Круна царице Евгеније пронађена је оштећена, заједно са футролом, у близини познатог музеја.

Телеграф.рс

лувр пљачка Француска
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
