(ВИДЕО) ФИЛМСКА ПЉАЧКА ЛУВРА, ЛОПОВИ УКРАЛИ НАПОЛЕОНОВЕ ДРАГУЉЕ! Тројица маскираних за 7 минута похарали светско богатство!
Француски медији јављају да су тројица маскираних мушкараца провалила у Лувр недуго након што је музеј јутрос отворен.
Наводно су користили спољашњи лифт који се употребљава за радове на обнови како би дошли до Галерије Аполон, која се налази на страни музеја уз реку Сену.
У тој раскошној просторији чувају се преостали делови француских краљевских драгуља. Како преноси ББЦ, лопови су разбили прозоре да би ушли, а затим побегли са девет комада накита. Побегли су на моторима, а вредност украдених предмета тренутно се процењује.
Снимци који круже друштвеним мрежама показују обезбеђење и посетиоце који су закључани унутар музеја након пљачке.
Једна особа је написала на платформи X: „Управо сам стигла до Лувра и видим да је обезбеђење закључано унутра! Свима код улаза речено је да не могу ући и да је музеј данас затворен.“
Пљачка извршена великом брзином
PANIQUE TOTALE au Musée du Louvre évacué d’urgence 🤯 Braquage confirmé par Rachida Dati. pic.twitter.com/p2c1Eo5XjT
— Raspoutine (@gregraspoutine) October 19, 2025
p>
Инцидент се догодио јутрос, у време отварања музеја. Нема повређених, потврдила је министарка.Полиција је на месту догађаја и истрага је у току. У саопштењу Лувра наводи се да ће музеј данас остати затворен због „изузетних околности.”
Француска министарка културе Рашида Дати потврдила је да је дошло до пљачке у музеју Лувр у Паризу – једном од најпознатијих музеја на свету.
На друштвеним мрежама објавила је: „Нема повређених. На лицу сам места заједно са тимовима музеја и полицијом. Истрага је у току.“
Инцидент се догодио ујутру, при самом отварању музеја. За сада није објављено шта је све тачно украдено, а Лувр је због „ванредних разлога“ цео дан затворен за јавност. Према доступним информацијама из званичних извора, нема повређених.
Полиција и надлежне службе истражују околности пљачке и раде на утврђивању свих детаља, а мере безбедности су појачане.
Ова вест изазвала је велику пажњу јавности, будући да се ради о једној од најважнијих светских културних институција.
На Франс Интеру, министар унутрашњих послова Лоран Нуњез говорио је о великој пљачки. Потврдио је да су "појединци ушли споља са платформе".
"Украли су непроцењив накит, инцидент је трајао седам минута", рекао је министар.
<
/p>
Нуњез је потврдио да у Лувру није било повређених.
"Било је неопходно евакуисати људе првенствено да би се сачували трагови и назнаке како би истражитељи могли мирно да раде. Евакуација јавности је прошла без инцидената", додао је он.
Према речима бившег шефа париске полиције, "очигледно је био тим који је извиђао". Прозори су исечени "флопи диском".
Инцидент се наводно догодио у тренутку када су први посетиоци почели да улазе у музеј, након чега је одмах распоређена полиција, а посетиоцима издато упозорење да не улазе у музеј.
Украдени Наполеонови драгуљи
Према прелиминарним налазима истраге, криминалци, скривени капуљачама на главама, ушли су у зграду на обали Сене, где су се одвијали грађевински радови.
Користили су теретни лифт како би директно приступили циљаној просторији у галерији Аполо. Након што су разбили прозоре, двојица мушкараца ушла су у зграду, док је трећи остао напољу.
JUST IN: 🇫🇷 Masked robbers have stolen Napoleon's jewelry from France's Louvre museum. pic.twitter.com/YcgPZbLJKu
— BRICS News (@BRICSinfo) October 19, 2025
Лопови су украли девет комада из Наполеонове и царичине колекције накита: огрлицу, брош, тијару и још много тога, пише Ле Парисиен.
Према првим информацијама, криминалци су побегли у ТМаксу, крећући се ка ауто-путу А6.
Према интерном извору у Лувру, чувени Регент, највећи дијамант у колекцији, тежак преко 140 карата, није украден. Штета тек треба да се процени.
Галерија Аполо, култна локација у оквиру музеја Лувр и палате, чува неке од највреднијих историјских колекција музеја. Званично је поново отворена за јавност 15. јануара 2020. године, након реновирања.