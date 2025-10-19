ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТОГРАФИЈЕ ИЗ ЛУВРА Детаљи пљачке која је шокирала свет ЕВО КАКО ЈЕ НЕСТАЛА КРУНА ЦАРИЦЕ ЕУГЕНИЈЕ Плен готово непроцењив! (ФОТО)
Криминалци који су украли круну француске царице Еугеније раније данас из париског музеја Лувр били су добро увежбани и користили су различите алате како би извели пљачку, преноси телевизија БФМ.
Како се наводи, четворица криминалаца, двојица у камиону опремљеном теретним лифтом и двојица на скутеру довезла су се испред музеја у 9.30 часова, након чега су употребили лифт да би приступили галерији Аполо на првом спрату, отворивши прозор галерије брусилицом.
Након тога су истим брусилицама разбили две витрине, једну за ''Наполеонове драгуље'' и другу за ''драгуље француских владара'', одакле су украли неколико комада накита, наводи извор БФМ-а из полиције.
Четворица криминалаца изашла су из галерије помоћу теретног лифта, а побегли са места злочина на два скутера.
Злочин је трајао укупно седам минута.
Полиција је у галерији пронашла две брусилице, бацач пламена, бензин, рукавице, воки-токи, ћебе и комад о[те'еног накита.
Накит који су криминалци оставили са собом наводно је круна царице Еугеније, украшена са 1.354 дијаманта, 1.136 рубина и 56 смарагда.
Из Лувра је укупно украдено мање од 10 драгоцености.
Француска министарка културе Рашида Дати је изјавила да је плен лопова из музеја Лувр "готово непроцењив".
Описујући криминалце, рекла је да су лопови "деловали професионално, да нису употребили насиље и да су деловали без панике".
Према њеним речима, уметничка дела су данас на мети организованог криминала, као и музеји.
Пљачка драгуља догодила се јутрос у време отварања Музеја Лувр због чега је донета одлука да се он затвори за посетиоце из ванредних разлога.
Инцидент се наводно догодио у тренутку када су први посетиоци почели да улазе у музеј, након чега је одмах распоређена полиција, а посетиоцима издато упозорење да не улазе у музеј.
У Лувру је у току седам месеци 1995. године забележено седам великих инцидената, укључујући крађу хелебарде тешке 17 килограма коју је извајао Мартен Дежарден у 17. веку.
Поред тога, један посетилац је ножем исекао слику ''Јелен у пејзажу'' Ланселота Теодора де Крисеа.
Царица Еугенија била је супруга Луја-Наполеона Трећег Бонапарте, нећака и леганог наследника француског војсковође Наполеона Првог Бонапарте.
Еугенија је била царица Француза од 1853. године до краха Другог царства 1870, последње монархије у историји Француске након које је проглашена Трећа Република.