ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТОГРАФИЈЕ ИЗ ЛУВРА Детаљи пљачке која је шокирала свет ЕВО КАКО ЈЕ НЕСТАЛА КРУНА ЦАРИЦЕ ЕУГЕНИЈЕ Плен готово непроцењив! (ФОТО)

19.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
лувр
Фото: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

Криминалци који су украли круну француске царице Еугеније раније данас из париског музеја Лувр били су добро увежбани и користили су различите алате како би извели пљачку, преноси телевизија БФМ.

Како се наводи, четворица криминалаца, двојица у камиону опремљеном теретним лифтом и двојица на скутеру довезла су се испред музеја у 9.30 часова, након чега су употребили лифт да би приступили галерији Аполо на првом спрату, отворивши прозор галерије брусилицом.
 

лувр
Фото: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

  

Након тога су истим брусилицама разбили две витрине, једну за ''Наполеонове драгуље'' и другу за ''драгуље француских владара'', одакле су украли неколико комада накита, наводи извор БФМ-а из полиције.
   

Четворица криминалаца изашла су из галерије помоћу теретног лифта, а побегли са места злочина на два скутера.
   

лувр
Фото: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

Злочин је трајао укупно седам минута.
  

лувр
Фото: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

 

Полиција је у галерији пронашла две брусилице, бацач пламена, бензин, рукавице, воки-токи, ћебе и комад о[те'еног накита.
   

Накит који су криминалци оставили са собом наводно је круна царице Еугеније, украшена са 1.354 дијаманта, 1.136 рубина и 56 смарагда.
   

Из Лувра је укупно украдено мање од 10 драгоцености.
   

Француска министарка културе Рашида Дати је изјавила да је плен лопова из музеја Лувр "готово непроцењив".
  

лувр
Фото: Tanjug/ap photo

 

Описујући криминалце, рекла је да су лопови "деловали професионално, да нису употребили насиље и да су деловали без панике".
   

Према њеним речима, уметничка дела су данас на мети организованог криминала, као и музеји.
   

Пљачка драгуља догодила се јутрос у време отварања Музеја Лувр због чега је донета одлука да се он затвори за посетиоце из ванредних разлога.
   

Инцидент се наводно догодио у тренутку када су први посетиоци почели да улазе у музеј, након чега је одмах распоређена полиција, а посетиоцима издато упозорење да не улазе у музеј.
   

У Лувру је у току седам месеци 1995. године забележено седам великих инцидената, укључујући крађу хелебарде тешке 17 килограма коју је извајао Мартен Дежарден у 17. веку.
   

Поред тога, један посетилац је ножем исекао слику ''Јелен у пејзажу'' Ланселота Теодора де Крисеа.
    

лувр
Фото: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

Царица Еугенија била је супруга Луја-Наполеона Трећег Бонапарте, нећака и леганог наследника француског војсковође Наполеона Првог Бонапарте.
   

Еугенија је била царица Француза од 1853. године до краха Другог царства 1870, последње монархије у историји Француске након које је проглашена Трећа Република.

лувр пљачка Француска
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
