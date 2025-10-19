overcast clouds
8°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ ОБЕЗБЕДИЛИ ПЛАСМАН У ТРЕЋЕ КОЛО ЕВРОКУПА: Фарани још „зелени“

19.10.2025. 20:58 21:04
Пише:
Вук Гвозденовић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
rk vojvodina
Фото: Гости без решења за Бранка Предовића у 120 минута, фото: РК Војводина

Са две сигурне победе рукометаши Војводине настављају поход на другу титулу у Еврокупу (први пут успели су 2023. године).

Чета Владана МАтића била је боа од Ст.И.Ф Странда са Фарских острва и у друој утакмици другог кола Еврокупа. У недељном окршају било је 34:21, а у петак 38:27 за црвено-беле.

Друга утакмица у многоме је личила на први окршај. Воша је осетно била боља и игра противника највише је зависила од нивоа озбиљности српског вицешампиона. Новосадски тим је константно био у предности, а Матић је имао луксуз да „промеша карте“ и да минуте играчима који излазе из повреде.

Искористили су Фарани неопрезност домаћина који је направио неправилну измену и санкцију од два минута да смање заостатак, али чим је бројно стање било изједначено шансе гостију сведене су на минимум. Одлично друго полувреме имао је новајлија у редовима Војводине, голман, Вјачеслав Салдатенка који је голобрадим гостима одбранио три седмерца и тако заслужио поверење тренера као специјалиста за пенале.

Желели су црвено-бели да госте испрате новом победом са двоцифреном разликом у чему су и успели.

Војводина – Ст.И.Ф. Странда 34:21 (17:12)

НОВИ САД: СЦ Слана бара, гледалаца: 200. Судије: Жига Бурић и Антон Ловрић (Словенија). Седмерци: Војводина 5 (3), Странда 6 (2). Искључења: Војводина 6, Странда 4 минута.

ВОЈВОДИНА: Диздар (4 одбране), Салдатенка (5 одбрана3 седмерца), Воркапић 4 (1), Раденковић 3, Милић, Милета 3, Вуковљак, Чабрило 5, Рађеновић 1, Срдановић 4 (1), Николић 4, Еномото 1 (1), Предовић 2, Додић, Јовановић, Мл. Драшко 4.

С.И.Ф. СТРАНДА: М. Јакобсен (5 одбрана), Јоханесен (2 одбране)Јоенсен, Натестад, Барклај 4 (1), Хавардсон 1, Преста 1, Петерсен, Дал 1, Ф. Јакобсен, Е. Јакобсен, Леклер, Хајнесен 2 (1), Размусен 3, Мидјорд 3, Ламхауге 3.

В. Гвозденовић

Динамо из Панчева заустављен

Динамо из Панчева је елиминисан у Еврокупу после пораза на гостовању Карвини резултатом 33:25.

У првом мечу Чеси су славили 29:27.

рк војводина Вошин кутак Еврокуп еврокуп у рукомету
Извор:
Дневник
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ ПРЕД ПЛАСМАНОМ У ТРЕЋЕ КОЛО ЕВРОКУПА: Воши корак даље, Фаранима искуство
Дневник

РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ ПРЕД ПЛАСМАНОМ У ТРЕЋЕ КОЛО ЕВРОКУПА: Воши корак даље, Фаранима искуство

19.10.2025. 02:15 02:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ ОТАЉАЛИ ПОСАО У ПРВОМ МЕЧУ С ФАРАНИМА: Реванш пука формалност
спорт

РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ ОТАЉАЛИ ПОСАО У ПРВОМ МЕЧУ С ФАРАНИМА: Реванш пука формалност

17.10.2025. 19:59 20:03
Волим
0
Коментар
0
Сачувај