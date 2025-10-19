РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ ОБЕЗБЕДИЛИ ПЛАСМАН У ТРЕЋЕ КОЛО ЕВРОКУПА: Фарани још „зелени“
Са две сигурне победе рукометаши Војводине настављају поход на другу титулу у Еврокупу (први пут успели су 2023. године).
Чета Владана МАтића била је боа од Ст.И.Ф Странда са Фарских острва и у друој утакмици другог кола Еврокупа. У недељном окршају било је 34:21, а у петак 38:27 за црвено-беле.
Друга утакмица у многоме је личила на први окршај. Воша је осетно била боља и игра противника највише је зависила од нивоа озбиљности српског вицешампиона. Новосадски тим је константно био у предности, а Матић је имао луксуз да „промеша карте“ и да минуте играчима који излазе из повреде.
Искористили су Фарани неопрезност домаћина који је направио неправилну измену и санкцију од два минута да смање заостатак, али чим је бројно стање било изједначено шансе гостију сведене су на минимум. Одлично друго полувреме имао је новајлија у редовима Војводине, голман, Вјачеслав Салдатенка који је голобрадим гостима одбранио три седмерца и тако заслужио поверење тренера као специјалиста за пенале.
Желели су црвено-бели да госте испрате новом победом са двоцифреном разликом у чему су и успели.
Војводина – Ст.И.Ф. Странда 34:21 (17:12)
НОВИ САД: СЦ Слана бара, гледалаца: 200. Судије: Жига Бурић и Антон Ловрић (Словенија). Седмерци: Војводина 5 (3), Странда 6 (2). Искључења: Војводина 6, Странда 4 минута.
ВОЈВОДИНА: Диздар (4 одбране), Салдатенка (5 одбрана3 седмерца), Воркапић 4 (1), Раденковић 3, Милић, Милета 3, Вуковљак, Чабрило 5, Рађеновић 1, Срдановић 4 (1), Николић 4, Еномото 1 (1), Предовић 2, Додић, Јовановић, Мл. Драшко 4.
С.И.Ф. СТРАНДА: М. Јакобсен (5 одбрана), Јоханесен (2 одбране)Јоенсен, Натестад, Барклај 4 (1), Хавардсон 1, Преста 1, Петерсен, Дал 1, Ф. Јакобсен, Е. Јакобсен, Леклер, Хајнесен 2 (1), Размусен 3, Мидјорд 3, Ламхауге 3.
В. Гвозденовић
Динамо из Панчева заустављен
Динамо из Панчева је елиминисан у Еврокупу после пораза на гостовању Карвини резултатом 33:25.
У првом мечу Чеси су славили 29:27.