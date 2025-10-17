overcast clouds
РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ ОТАЉАЛИ ПОСАО У ПРВОМ МЕЧУ С ФАРАНИМА: Реванш пука формалност

17.10.2025. 19:59 20:03
Пише:
Вук Гвозденовић
Извор:
Дневник
спорт
Фото: С. Шушњевић

Српски рукометни вицешампиони, играчи Војводине испунили су очекивања и у првом дуелу са Ст.И.Ф. Страндом у другом колу Еврокупа уписали су тријумф.

Ако је судити по разлици реванш ће бити само формалност.

 

Након неколико напада одмах је било јасно да однос снага у потпуности на страни фомалног госта, екипе Војводине. Упркос томе, Фарани су играли храбро и у складу с могућностима, што је било довољно да на истеку 15. минута имају само гол заостатка.

 

Нису се Новосађани „испуцавали“ стрпљиво су градили нападе и постизали голове. Разлика у квалитету била је евидетна у тренуцима када је Воша имала два играча мање у пољу, а упркос томе дала је гол и деловала компактно у одбрани. Голобради голмани Странда нису имали много успеха у зауствљању удараца и за 30 минута забележили су свега једну одбрану.

 

Друго полувреме почело је са четири брза гола Новосађана, а Фарани су узалудно покуашавали да смире темпо. Ишли су „домаћи“ из грешке у грешку, што је Воша валоризовала и брзо стекла двоцифрену предност. Након тога, Војводина је играла ноншалантније у одбрани и отаљала је посао у првој утакмици. У финиш шансу су добиле младе снаге црвено-белих Младенко Драшко и Алекса Раденковић.

 

Реванш се игра у недељу на истом месту у исто време.

Странда – Војводина 27:38 (11:17)

 

НОВИ САД: СЦ Слана бара, гледалаца: 200. Судије: Жига Бурић и Антон Ловрић (Словенија). Седмерци: Странда 2 (2), Војводина 1 (1). Искључења: Странда 2, Војводина 8 минута.

 

С.И.Ф. СТРАНДА: Јохансен (1 одбрана), Маркус Јакобсен (4 одбране), Јоенсен 1, Барклај 3 (2), Хавардсон 6, Преста, Петерсен 4, Дал, Фаурхолт Јакобсен, Егеберг Јакобсен. Леклер, Хајнесен 1, Хенц Размусен 7, Љоша Размусен 1, Мидјорд 1, Ламхауге 3. 

 

ВОЈВОДИНА: Диздар (7 одбрана), Салдатенко (9 одбрана), Мл. Драшко 1, Воркапић 1, Раденковић, Милић, Милета 3, Вуковљак, Чабрило 7, Рађеновић 2, Срдановић 6, Николић 5, Еномото 4 (1), Предовић 6, Додић 1, Јовановић.

 

рк војводина рукометаши
Спорт Рукомет
