ПОЈЕДИНИ ЋЕ ИЗГУБИТИ ПОЛОВИНУ ПЕНЗИЈЕ! Од Нове године нова правила ступају на снагу
Ево како стоје ствари код нас и у региону.
Пензионери у Босни и Херцеговини могу да раде пуно радно време, а њихова пензија у том случају неће бити обустављена или смањена.
Поред тога што имају сва права као и други радници, имају право и на нови обрачун пензије.
Хрватски пензионери ће моћи да раде пуно радно време од 1. јануара 2026. године, али са половином пензије. Међутим, ова опција је повољнија него сада, када се пензија у том случају обуставља, а са пуном пензијом можете радити само за „половину плате“.
Пензионом реформом, хрватски пензионери су добили могућност да раде пуно радно време са половином пензије. Ова опција рада током пензије биће могућа од 1. јануара 2026. године за старије од 65 година. Сада пензионери могу да раде до половине радног времена са пуном пензијом.
У случају да раде пуно радно време, исплата пензије им је тренутно обустављена, тако да је и ово корак напред, пише Mirovina.hr.
Одузимање половине пензије у случају рада са пуним радним временом разбеснело је занатлије и неке представнике пензионера. Стога је Пензионерска странка упутила ову законску одредбу на оцену уставности.
Уколико Уставни суд не реагује, спремни су, кажу, да иду све до Европског суда, о чему смо писали овде. Њихов главни аргумент је да је пензија стечено право које се не може одузети у случају рада.
С друге стране, пензионери у Босни и Херцеговини, где се спроводи велика пензиона реформа, имају могућност запослења уз исплату пуне пензије.
У Федерацији БиХ, пензионери који нађу запослење остварују иста права као и сви остали радници, као што су право на годишњи одмор, боловање и плаћене доприносе.
За њих се плаћају доприноси, а истовремено се настављају исплате као и за пензионере. Онима који одлуче да се врате на посао у Федерацији БиХ неће бити смањене пензије, а у неким случајевима могу се чак и повећати, пише Mirovina, преноси Dnevno.hr
Сви пензионери који се врате на посао имају право да поднесу захтев за поново одређивање пензије, у Федерацији Босне и Херцеговине након шест месеци новог стажа, а у Републици Српској након годину дана.
Изузетак су корисници породичних и инвалидских пензија, као и они који су раније отишли у пензију под повољнијим условима као ветерани. У случају њиховог запослења, пензије им се обустављају.
Наши пензионери такође имају право на годишњи одмор док раде на . У случају боловања, само радници млађи од 70 година имају право на боловање у Хрватској на терет државног буџета.
Иначе, крајем августа у нашој земљи је радило скоро 38.000 пензионера, а највише у трговини, прерађивачкој индустрији, али и у стручним, научним и техничким делатностима.
Када је реч о пензионерима у Босни и Херцеговини који желе да искористе могућност рада са пуним радним временом, а пензију су зарадили радећи у Хрватској, на њих ће се примењивати хрватски закон.
То значи да ће примати половину пензије. Њихов комшија са босанском пензијом моћи ће да ради пуно радно време у БиХ и да прима њихову пуну пензију.