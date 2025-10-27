ГРАДИЋЕ СЕ ОБИЛАЗНИЦА ОД НОВОГ САДА ДО БАЧКЕ ПАЛАНКЕ Погледајте где ће тачно пролазити 32 километара нове саобраћајнице
Између Новог Сада (од петље Север на ауто-путу E-75) до Бачке Паланке требало би да се гради обилазница као брза саобраћајница, односно мото-пут.
Тим поводом на раном јавном увиду налази се Просторни план подручја посебне намене, чији је обрађивач MHM – пројект из Новог Сада. Инвеститор је ЈП Путеви Србије.
Радови су предвиђени на траси од Аутопута E-75 – Нови Сад – Ветерник – Футог – Бегеч – Гложан – Челарево – Бачка Паланка. Површина подручја обухваћеног оквирном границом Просторног плана износи око 856 хектара, а дужина дела трасе обилазнице износи отприлике 32 километра. Обухваћени су делови града Новог Сада и делови општина Бачки Петровац и Бачка Паланка.
Планским подручјем доминира пољопривредно земљиште, док остатак чини земљиште у грађевинском подручју наведених насеља са припадајућим коридорима инфраструктуре и воденим каналима.
Како је наведено у документацији, изградњом ове обилазнице постигao би се бољи развој привреде, растеретио саобраћај и омогућила директна веза коридора ауто-пута E-75 са западом.
„Изградња предметног мото-пута допринеће бржем развоју обухваћеног дела региона југозападне Бачке и јединица локалне самоуправе које се непосредно везују за овај коридор, у првом реду њиховој саобраћајној и привредној интеграцији са укупним простором југозападне и западне Бачке. Допринеће и привредном развоју и интеграцији других делова централне, западне, југозападне и јужне Војводине, као и остатка Србије, преко ауто-пута E-75“, додаје се.
На подручју Просторног плана налазе се привредни и урбани центри – као макроцентар Нови Сад, затим као мањи урбани центри Бачки Петровац и Бачка Паланка, а у непосредној близини Бач и Оџаци, преко којих мото-пут остварује везу са Сомбором, као већим урбаним центром.
Уз друге мере и програме, њихово саобраћајно интегрисање у простор Србије сматра се једним од главних предуслова бржег привредног и социјалног развоја, истиче се.
У фази израде Нацрта Просторног плана дефинисаће се посебна намена простора за потребе изградње предметног мото-пута. Посебна намена простора ће по потреби дефинисати целине и зоне, на основу анализе свих прикупљених података, услова, мишљења, примедби, сугестија и закључака са раног јавног увида. Просторним планом ће бити дефинисане мере заштите и развоја, услови и правила за уређење и грађење за издавање локацијских услова директно из Просторног плана.
Сви елементи мото-пута, као и технички подаци, биће дефинисани израдом идејног решења за Просторни план, који ће бити прилог елаборату Нацрта плана.
Рани јавни увид одржава се до 10. новембра на интернет страницама Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, као и у згради ЈП Урбанизам у Новом Саду радним данима од девет до 14 сати.