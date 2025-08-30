ОБИЛАЗНИЦА ОКО ЗЛАТИБОРА БИЋЕ СПАС Капитални пројекти реализују се на најпопуларнијој српској планини, ДНЕВНО ПРОЂЕ ПРЕКО 15.000 ВОЗИЛА
ЧАЈЕТИНА: Општина Чајетина улази у завршну фазу реализације неколико кључних инфраструктурних пројеката, који ће, према речима председника општине Милана Стаматовића, дугорочно унапредити квалитет живота мештана и очувати природне ресурсе Златибора.
Један од најважнијих пројеката је Сушички водовод дуг око 17 километара, са три резервоара и црпном станицом. Радови трају већ неколико година због захтевне деонице и решавања имовинско-правних односа.
– Желимо да растеретимо Рибничко језеро које сада користимо за водоснабдевање и да га у будућности ставимо у комерцијалне сврхе. Наша изворишта су много поузданија и здравија, па ће Сушички водовод бити кључан за снабдевање Златибора и Чајетине здравом пијаћом водом, рекао је Стаматовић за агенцију РИНА.
Он је подсетио да ће, по угледу на обновљено Златиборско језеро, и Рибничко језеро добити заштитне појасеве и опточне канале, чиме ће се спречити његово загађење и омогућити даљи развој туристичких садржаја, укључујући резиденцијалне виле, голф терене и објекте високе категорије.
Паралелно са тим, приводи се крају изградња обилазнице око Златибора, пројекта Министарства грађевинарства и саобраћаја. Циљ је да се саобраћај измести из центра Златибора и повеже са будућом петљом у Шљивовици, која представља завршни крак аутопута од Пожеге.
– Ова деоница је изузетно оптерећена – дневно прође и више од 15.000 возила. Зато је обилазница стратешки важна и Министарство и Влада Србије су препознали њен значај, нагласио је Стаматовић.
У Чајетини је успешно окончан тендер и потписан уговор за изградњу рециклажног дворишта, што представља важан корак ка добијању статуса еколошке општине.
Стаматовић додаје да општина паралелно гради темеље за развој туризма и очување животне средине.
– Наш циљ је да Златибор у будућности добије потпуно нове садржаје, али и да обезбедимо здраву пијаћу воду и заштиту природе, јер без тога нема одрживог развоја, рекао је он.