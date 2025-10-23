moderate rain
20°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДА ЛИ СЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ КАДА РОДИТЕЉ ПОШАЉЕ НОВАЦ ДЕТЕТУ Министарство финансија разјаснило недоумицу

23.10.2025. 19:30 19:40
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.цом
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Када родитељ обавља уплату или пребацује новчана средства са свог банковног рачуна на рачун свог детета, то се у суштини сматра поклоном.

Кључно питање је да ли је на овакав поклон потребно платити порез, а појашњење је дало Министарство финансија у свом званичном мишљењу.

Према мишљењу објављеном у стручним гласилима, Министарство финансија наглашава да порез на доходак грађана плаћају сва физичка лица која остваре приход из било ког извора, осим оних који су законом изричито изузети. Опорезују се приходи остварени и у новцу и у натури, као и такозвани „остали приходи“ који обухватају све што грађани зараде, а да већ није опорезовано по другом основу или није ослобођено плаћања.

Мишљења министарстава служе као смерница за примену законских прописа у ситуацијама где постоји нејасноћа. Иако нису правно обавезујућа у стриктном смислу, њима се у пракси руководе и Пореска управа и инспекцијске службе.

Када је реч о конкретном преносу новца између родитеља и детета, Министарство финансија је јасно прецизирало:

Када родитељ са свог банковног рачуна пренесе одређена новчана средства на рачун свог детета, такво примање са становишта опорезивања порезом на доходак грађана по својој природи не сматра се приходом физичког лица који се опорезује тим порезом.

Дакле, трансфер новца од родитеља ка детету не подлеже опорезивању порезом на доходак грађана.

Ово је у складу и са одредбама Закона о порезима на имовину, који регулише порез на наслеђе и поклон. Према члану 21. овог закона, порез на наслеђе и поклон не плаћају наследници и поклонопримци првог наследног реда (што укључује децу), супружници и родитељи.

Каматица.цом

порези порез плаћање родитељи и деца
Извор:
Каматица.цом
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАЈАВЉУЈУ СЕ ОГРОМНЕ ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ПОРОДИЦЕ СА ДВОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ Ова држава уводи нулту стопу пореза на доходак!
порез

НАЈАВЉУЈУ СЕ ОГРОМНЕ ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ПОРОДИЦЕ СА ДВОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ Ова држава уводи нулту стопу пореза на доходак!

17.10.2025. 15:25 15:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОРЕСКА УПРАВА О ОБАВЕЗАМА ЗА 2020. ГОДИНУ Фриленсери имају рок до ОВОГ ДАТУМА да плате порез
а

ПОРЕСКА УПРАВА О ОБАВЕЗАМА ЗА 2020. ГОДИНУ Фриленсери имају рок до ОВОГ ДАТУМА да плате порез

08.10.2025. 12:38 12:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај