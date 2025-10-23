ДА ЛИ СЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ КАДА РОДИТЕЉ ПОШАЉЕ НОВАЦ ДЕТЕТУ Министарство финансија разјаснило недоумицу
Када родитељ обавља уплату или пребацује новчана средства са свог банковног рачуна на рачун свог детета, то се у суштини сматра поклоном.
Кључно питање је да ли је на овакав поклон потребно платити порез, а појашњење је дало Министарство финансија у свом званичном мишљењу.
Према мишљењу објављеном у стручним гласилима, Министарство финансија наглашава да порез на доходак грађана плаћају сва физичка лица која остваре приход из било ког извора, осим оних који су законом изричито изузети. Опорезују се приходи остварени и у новцу и у натури, као и такозвани „остали приходи“ који обухватају све што грађани зараде, а да већ није опорезовано по другом основу или није ослобођено плаћања.
Мишљења министарстава служе као смерница за примену законских прописа у ситуацијама где постоји нејасноћа. Иако нису правно обавезујућа у стриктном смислу, њима се у пракси руководе и Пореска управа и инспекцијске службе.
Када је реч о конкретном преносу новца између родитеља и детета, Министарство финансија је јасно прецизирало:
Када родитељ са свог банковног рачуна пренесе одређена новчана средства на рачун свог детета, такво примање са становишта опорезивања порезом на доходак грађана по својој природи не сматра се приходом физичког лица који се опорезује тим порезом.
Дакле, трансфер новца од родитеља ка детету не подлеже опорезивању порезом на доходак грађана.
Ово је у складу и са одредбама Закона о порезима на имовину, који регулише порез на наслеђе и поклон. Према члану 21. овог закона, порез на наслеђе и поклон не плаћају наследници и поклонопримци првог наследног реда (што укључује децу), супружници и родитељи.