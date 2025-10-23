moderate rain
Правићемо се Енглези ЦЕНЕ КАФЕ АРАБИКА ОБАРАЈУ РЕКОРДЕ Да ли ће и Срби заволети „чај у 5“?

23.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

ЊУЈОРК: Цене кафе арабика наставиле су да расту, након што достигле 4,30 долара по фунти (2,20 долара по килограму) и приближиле се рекордно високом нивоу из фебруара.

Те бројке увећане за више од 50 одсто од августа услед све већих страхова због глобалног мањка понуде, пренео је Трејдинг економикс.
 

Региони који производе кафу у Бразилу, водећем произвођачу, пролазе кроз интензивну сушу због климатских промена.
 

Према речима локалних пољопривредника, нередовне пролећне кише, посебно у Минас Жераису, где су нивои падавина до 20. октобра били најнижи у последње четири године, доводе у опасност цветање кафе и њену продуктивност.
 

Ситуацију додатно отежава то што би амерички председник Доналд Трамп могао да уведе нове царине Колумбији, великом произвођачу висококвалитетне арабике, због дипломатског спора две земље.
 

Сједињене Америчке Државе добијају око петину количине кафе у зрна из Колумбије, а око трећину од Бразила.
   

Трговци ишчекују и трговинске преговоре између САД и Бразила о потенцијалној ревизији америчких царина на увоз кафе од 50 одсто.

кафа поскупљење скупоћа
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
