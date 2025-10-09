Без анестезије, само хладна кафа и храброст ПРОВЕО ПОД ИГЛАМА 33 САТА Погледајте шта сада носи на леђима!
Тату мајстор Џон Ембри из Луисвила одушевио је кориснике друштвених мрежа најновијим уметничким делом на којем је радио четири дана заредом.
Фотографије тетоваже, која је постала хит на интернету, привукле су пажњу не само због изузетног уметничког квалитета већ и због невероватне издржљивости клијента.
„Не знам како је све поднео”
Наиме, мушкарац који ће носити овај импресивни цртеж провео је под иглама 33 сата (током четири дана трајања сеансе).
Толика издржљивост, како је нагласио Ембри, ретко се виђа.
„Толеранција на бол овог човека је готово нестварна. Не знам како је све поднео. Када смо завршили, и ја сам се осећао као да ме је ударио камион”, испричао је тату мајстор.
Ни речи о анестезији!
Корисници Редита су се укључили у разговор, изражавајући дивљење и сопствена искуства. Један од њих је написао:
„Најдужа израда моје тетоваже трајала је осам сати, а од болова ми се указивао сам Бог! Следећа три дана била су још гора због отока. Не могу да верујем шта је овај човек преживео”.
Ембри је открио да током вишедневних тетовирања саветује клијенте да се одмарају, једу и уносе довољно течности како би издржали напоре. У овом случају, није било ни речи о анестезији.
„Храброст, одлучност и хладна кафа су га гурали напред”, нашалио се мајстор.