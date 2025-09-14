overcast clouds
(ФОТО) БЕКИ ВАЖИ ЗА БРИТАНКУ СА НАЈВИШЕ ТЕТОВАЖА Сада је открила која је била убедљиво најболнија: „То никада нећу заборавити“

14.09.2025. 14:23 14:26
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Британка Беки Холт (36) важи за жену са највише тетоважа у Великој Британији. Недавно је шокирала јавност признајући да јој полако понестаје места за нове цртеже на телу.

Беки је своју прву тетоважу урадила још са 15 година, а до данас је на тетоваже потрошила више од 50.000 евра. Медији пишу да јој је чак 95 одсто коже прекривено - од главе до пете.

Иако многи мисле да су ребра, врат или стопала најгора места за иглу, Беки је открила да је најболнија тетоважа била на њеним интимним деловима.

-То је било нешто што никада нећу заборавити. Бол је био неописив - признала је ова британска краљица тетоважа.

Тамошњи таблоиди, иначе, прате сваки њен корак, а армија фанова на Инстаграму обожава њен изглед. Ипак, Беки признаје да се често сусреће са осудама.

- Многи мисле да сам претерала, али моје тело је моје платно. Свака тетоважа има своју причу - поручује она.

Иако је скоро у потпуности прекривена мастилом, тврди да још увек има планове за мале детаље и дораде.

- Увек постоји простор за још мало уметности - кроз осмех каже она.

 

