Трик који су баке знале! ЕВО КАКО ДА СЛАВСКА СВЕЋА НЕ КАПЉЕ И ДУЖЕ ГОРИ Само једна ствар је потребна

30.10.2025.
da
Фото: youtube prinstcrin/ RTV Stara Pazova

Ево старог трика који спречава да се славска свећа слива и брзо изгори – домаћице су га знале одавно.

Све што вам треба је новинска хартија и замрзивач.

Славска свећа је, уз колач, жито и вино, једно од основних обележја славе. Али, многе домаћице брину да ли ће им славска свећа брзо изгорети и да ли ће капљати, што углавном зависи од врсте воска од које је свећа направљена.

Некада су домаћице потапале свећу у раствор соли и воде који спречава да се восак слива са свеће. Држале су свећу да тако преноћи, а онда је сутрадан вадиле из засољене воде и пуштале да се осуши на ваздуху пре него што ће је упалити.

Данас постоји много једноставнији, а такође делотворан начин да спречите сливање свеће и да она дуже траје.

Све што би требало да урадите јесте да умотате свећу у обичну новинску хартију и ставите је у замрзивач на 24 сата. После тог времена извадите свећу из замрзивача, скините хартију којом је она била заштићена и упалите је.

Свећа ће тихо горети, а восак се неће сливати.

