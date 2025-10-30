БИЉКЕ КОЈЕ ПРИВЛАЧЕ НОВАЦ У КУЋИ И КАНЦЕЛАРИЈИ! Успешни људи негују САМО ОВЕ јер су прави магнет за паре
Према фенг шуију неке биљке привлаче новац, срећу и успех. Ево које треба да имате у кући.
Према фенг шуију, али и народним веровањима, постоје биљке које делују као енергетски магнет за богатство. Оне не само да оплемењују простор и прочишћавају ваздух, већ се сматра да побољшавају проток позитивне енергије и подстичу финансијску стабилност и пословни успех. Ако желите да привучете новац, ево које биљке треба да имате:
Спатифилум – биљка мудрих одлука
Позната и као љиљан мира, ова биљка са елегантним белим цветовима симболизује духовну равнотежу и мир. Према фенг шуију спатифилум побољшава проток позитивне енергије и помаже при доношењу паметних финансијских одлука. Држите га у дневној соби или канцеларији, где доноси смиреност и јасноћу ума.
Свекрвин језик (сансеверија) – биљка успеха
Свекрвин језик је отпорна биљка која не захтева много пажње, а пружа снажну заштиту од негативне енергије. У фенг шуију, свекрвин језик симболизује успон, истрајност и пословни успех.
Идеална је за канцеларије, јер појачава концентрацију и привлачи стабилност у каријери.
Дрво новца – симбол изобиља
Дрво новца је познато и као красула. Оно је је једна од најпознатијих фенг шуи биљака. Његови округли листови подсећају на новчиће, па се сматра да привлачи богатство и пословни раст. Најбоље је поставити га близу улаза у дом или на радни сто како би подстакао стални прилив новца и нових прилика.
Срећни бамбус – биљка напретка и истрајности
Срећни бамбус симболизује снагу, дуговечност и напредак. Његове танке, усправне стабљике представљају пут ка успеху, док број стабљика има посебно значење – три за срећу, пет за здравље, седам за богатство. Најбоље успева у води с неколико каменчића, који симболизују стабилност.
Потос (пузавац) – привлачи новац у кућу
Потос је једна од најпопуларнијих биљака у фенг шуију. Сматра се да доноси срећу, финансијски раст и благостање, посебно ако се налази у дневној соби или канцеларији. Не тражи много светлости, па је одличан и за тамније просторије – симбол је постојаног просперитета.
Набавите неколико биљака
Ако желите да активирате енергију обиља, комбинујте неколико ових биљака у свом дому. Важно је да су здраве и неговане, јер само тада привлаче позитивну енергију и просперитет. Уз мало пажње и веру у енергију природе, новац и срећа могу постати стални гости у вашем дому, пише Најжена.