overcast clouds
15°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БИЉКЕ КОЈЕ ПРИВЛАЧЕ НОВАЦ У КУЋИ И КАНЦЕЛАРИЈИ! Успешни људи негују САМО ОВЕ јер су прави магнет за паре

30.10.2025. 19:51 19:59
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Према фенг шуију неке биљке привлаче новац, срећу и успех. Ево које треба да имате у кући.

Према фенг шуију, али и народним веровањима, постоје биљке које делују као енергетски магнет за богатство. Оне не само да оплемењују простор и прочишћавају ваздух, већ се сматра да побољшавају проток позитивне енергије и подстичу финансијску стабилност и пословни успех. Ако желите да привучете новац, ево које биљке треба да имате:

Спатифилум – биљка мудрих одлука

Позната и као љиљан мира, ова биљка са елегантним белим цветовима симболизује духовну равнотежу и мир. Према фенг шуију спатифилум побољшава проток позитивне енергије и помаже при доношењу паметних финансијских одлука. Држите га у дневној соби или канцеларији, где доноси смиреност и јасноћу ума.

Свекрвин језик (сансеверија) – биљка успеха

Свекрвин језик је отпорна биљка која не захтева много пажње, а пружа снажну заштиту од негативне енергије. У фенг шуију, свекрвин језик симболизује успон, истрајност и пословни успех.

da
Фото: freepik, ilustracija

Идеална је за канцеларије, јер појачава концентрацију и привлачи стабилност у каријери.

Дрво новца – симбол изобиља

Дрво новца је познато и као красула. Оно је је једна од најпознатијих фенг шуи биљака. Његови округли листови подсећају на новчиће, па се сматра да привлачи богатство и пословни раст. Најбоље је поставити га близу улаза у дом или на радни сто како би подстакао стални прилив новца и нових прилика.

Срећни бамбус – биљка напретка и истрајности

да
Фото: freepik, ilustracija

Срећни бамбус симболизује снагу, дуговечност и напредак. Његове танке, усправне стабљике представљају пут ка успеху, док број стабљика има посебно значење – три за срећу, пет за здравље, седам за богатство. Најбоље успева у води с неколико каменчића, који симболизују стабилност.

Потос (пузавац) – привлачи новац у кућу

Потос је једна од најпопуларнијих биљака у фенг шуију. Сматра се да доноси срећу, финансијски раст и благостање, посебно ако се налази у дневној соби или канцеларији. Не тражи много светлости, па је одличан и за тамније просторије – симбол је постојаног просперитета.

Набавите неколико биљака

Ако желите да активирате енергију обиља, комбинујте неколико ових биљака у свом дому. Важно је да су здраве и неговане, јер само тада привлаче позитивну енергију и просперитет. Уз мало пажње и веру у енергију природе, новац и срећа могу постати стални гости у вашем дому, пише Најжена.

цвеће новац фенг шуи
Извор:
Најжена/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај