ДА ЛИ СЕ ЏОРЏ КЛУНИ ВРАЋА СТАРИМ НАВИКАМА? Једна изјава изазвала бурне реакције АМАЛ поставила НЕПОМИРЉИВА правила “Воли га, али неће га “мајчински чувати”
Амал Клуни, адвокаткиња за људска права и супруга холивудског глумца Џорџа Клунија, наводно је поставила јасну границу након што је Џорџ јавно признао да претерује са алкохолом.
63-годишњи глумац отворено је причао како је на недавној додели Тонy награда био “готово пијани као у средњој школи”, што је изазвало праву забринутост код његове супруге. Његова искреност, у комбинацији са свежим таблоидним спекулацијама о вези са Ghislaine Maxwell, додатно је подигла тензије у породици.
Извори блиски пару тврде да је Амал јасно ставила до знања: нема више повратка старим партијским навикама. Наводно је Џорџу рекла да, ако настави са честим испијањем алкохола, то више неће толерисати.
Скандал поново у фокусу
Иако је Џорџ Клуни демантовао било какву повезаност са мрежом Ghislaine Maxwell и Џефрија Епстеина, његово име се поново нашло у центру пажње медија. Свака нова спекулација о његовој умешаности у скандале нервира Амал, која се фокусира на очување угледа породице.
“Амал више не може да трпи инсинуације. Кад год се Џорџ спомене у контексту скандала, она одмах постаје дефанзивна,” рекао је извор близак пару.
Ноћ када је Џорџ “прешао границу”
У искреном интервјуу, Клуни је признао да је током церемоније доделе Тонy награда био “готово пијан као средњошколац”, што је за Амал било алармантно. Пријатељи тврде да ју је изјава уплашила и пробудила старе страхове о његовој вези с алкохолом и утицају који то може имати на брак.
“Џорџ је увек шармантан, али умереност му никада није била јача страна. Кад поново почне да се шали о пићу, Амал одмах звони аларм,” каже извор.
Ултиматум: Нема више старих навика
Према изворима, Амал више не жели да толерише понашање које сматра самодеструктивним. Наводно је рекла Џорџу да би још једно непромишљено понашање могло озбиљно угрозити њихов брак.
“Амал је посвећена породици и жели да деца одрастају у сигурном окружењу. Њена порука је јасна: воли га, али неће га ‘мајчински чувати’,” рекао је пријатељ породице.
Пар је родитељ осмогодишњих близанаца, Alexandera и Elle, и последњих недеља је под повећаном пажњом медија због гласина о Maxwell. “Амалова брига је првенствено за децу и стабилност породице,” додаје извор.
Модрице, завоји и папарацо спекулације
Недавне папарацо фотографије приказале су Клунија са мањим модрицама и завојима на рукама, што је додатно подгрејало таблоидне гласине о његовом животном стилу.
Иако извори тврде да повреде нису озбиљне и да нису повезане са алкохолом, пријатељи блиски породици кажу да је Амалова забринутост стварна. “Мрзи да га види како поново запада у старе навике. За њу ово није само питање имиџа — већ здравља и дуговечности,” каже извор.
Фотографије приказују пар на јавном месту након признања Џорџа о пићу, а познаници коментаришу да га изгледи за повреде и стари провод изазивају озбиљну забринутост код Амал.
“Џорџови стари партијски дани трајали су деценијама. Амал мрзи што је увек претеривао и никада није могао да попије само једно или два пића,” рекао је извор. Њено мишљење је да је недавно признање о алкохолу црвена заставица.
Брак и углед на коцки
Џорџ Клуни и даље важи за једног од најцењенијих холивудских глумаца, али чак и његови обожаваоци примећују да његова отвореност о пићу изазива пажњу.
Амал, с друге стране, добија похвале за смиреност и професионализам, представљајући стабилну силу у браку који спаја гламур, активизам и интензивну јавну пажњу. Извори кажу да је њен став јасан: воли га, али неће га “мајчински чувати”.
Пријатељи тврде да је забринута да би Џорџов повратак алкохолу могао угрозити стабилан породични живот који су постигли. “Може да се шали, али ако се врати том начину живота, игра руски рулет са својим браком,” рекао је инсајдер.
Реакције јавности и индустрије
Иако Џорџева харизма и статус у каријери остају неупитни, његово јавно признање о прекомерном пићу покренуло је дискусије на друштвеним мрежама и у медијима забаве.
Док су неки похвалили његову искреност, други сматрају да овај тренутак показује пад зрелости код особе која је раније била позната по одговорности.
Амал, својом јавном снагом и професионализмом, јасно показује ко држи контролу: она је стабилизатор, док Џорџ мора да поштује нова правила, пише Она.рс.