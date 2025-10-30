overcast clouds
17°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВО СУ НАЈСИГУРНИЈЕ ЗЕМЉЕ ЗА ПУТОВАЊЕ У 2026.! Дугогодишњи фаворити изненађујуће “нестали” са листе (ВИДЕО)

30.10.2025. 18:24 18:30
Пише:
Дневник
Извор:
B92.net/Дневник
Коментари (0)
да
Фото: freepik, ilustracija

Објављена је нова листа најсигурнијих светских дестинација за 2026. годину.

Холандија је на врху листе за 2026. годину, забележивши запањујући скок са 14. места на којем је била прошле године.

Ова европска земља је високо оцењена због свог мира, а путници су јој дали готово савршене оцене за здравствену безбедност, укључујући и за жене, људе других раса и етничких група и ЛГБТ+ путнике.

Аустралија и Аустрија међу прва три

Друго место, другу годину заредом, држи Аустралија. Њену безбедност гарантује стабилан политички систем, ниска стопа криминала и строги закони о оружју и биолошкој безбедности. Иако је позната по опасном дивљем свету, извештај само успутно упозорава туристе на строге царинске прописе.

Велико изненађење је Аустрија, која је дебитовала на листи и одмах заузела високо треће место. Заслужила је своју позицију четврте „најмирније земље на свету“ према Глобалном индексу мира. Међутим, путницима се саветује опрез због могућих демонстрација у Бечу и џепароша у јавном превозу.

Пад Исланда и стабилност Канаде

Исланд, који се сматра најмирнијом земљом на свету према Глобалном индексу мира, пао је ове године са првог на четврто место. Упркос прелепим пејзажима, периодичне вулканске ерупције се наводе као ризик.

Канада је одмах иза њега, на петом месту. Иако је пала са трећег места, остаје највише рангирана северноамеричка земља, хваљена због ниске стопе криминала, економске стабилности и безбедног саобраћаја.

да
Фото: freepik, ilustracija

Комплетна листа за 2026. годину

Укупни ранг 15 најбезбеднијих земаља за путовање у 2026. години је:

           Холандија

           Аустралија

           Аустрија

           Исланд

           Канада

           Нови Зеланд

           Уједињени Арапски Емирати

           Швајцарска

           Јапан

           Ирска

           Белгија

           Португал

           Француска

           Велика Британија

           Данска

Значајан напредак су остварили Уједињени Арапски Емирати, скочивши са 18. на седмо место, док су Белгија и Француска нови учесници листе. Занимљиво је да је Јапан проглашен најбезбеднијим местом када је у питању насилни криминал. С друге стране, дугогодишњи фаворити попут Немачке, Норвешке, Шпаније и Шведске су ове године пали са листе.

безбедно путовање путовање Европом
Извор:
B92.net/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај