ОВО СУ НАЈСИГУРНИЈЕ ЗЕМЉЕ ЗА ПУТОВАЊЕ У 2026.! Дугогодишњи фаворити изненађујуће “нестали” са листе (ВИДЕО)
Објављена је нова листа најсигурнијих светских дестинација за 2026. годину.
Холандија је на врху листе за 2026. годину, забележивши запањујући скок са 14. места на којем је била прошле године.
Ова европска земља је високо оцењена због свог мира, а путници су јој дали готово савршене оцене за здравствену безбедност, укључујући и за жене, људе других раса и етничких група и ЛГБТ+ путнике.
Аустралија и Аустрија међу прва три
Друго место, другу годину заредом, држи Аустралија. Њену безбедност гарантује стабилан политички систем, ниска стопа криминала и строги закони о оружју и биолошкој безбедности. Иако је позната по опасном дивљем свету, извештај само успутно упозорава туристе на строге царинске прописе.
Велико изненађење је Аустрија, која је дебитовала на листи и одмах заузела високо треће место. Заслужила је своју позицију четврте „најмирније земље на свету“ према Глобалном индексу мира. Међутим, путницима се саветује опрез због могућих демонстрација у Бечу и џепароша у јавном превозу.
Пад Исланда и стабилност Канаде
Исланд, који се сматра најмирнијом земљом на свету према Глобалном индексу мира, пао је ове године са првог на четврто место. Упркос прелепим пејзажима, периодичне вулканске ерупције се наводе као ризик.
Канада је одмах иза њега, на петом месту. Иако је пала са трећег места, остаје највише рангирана северноамеричка земља, хваљена због ниске стопе криминала, економске стабилности и безбедног саобраћаја.
Комплетна листа за 2026. годину
Укупни ранг 15 најбезбеднијих земаља за путовање у 2026. години је:
• Холандија
• Аустралија
• Аустрија
• Исланд
• Канада
• Нови Зеланд
• Уједињени Арапски Емирати
• Швајцарска
• Јапан
• Ирска
• Белгија
• Португал
• Француска
• Велика Британија
• Данска
Значајан напредак су остварили Уједињени Арапски Емирати, скочивши са 18. на седмо место, док су Белгија и Француска нови учесници листе. Занимљиво је да је Јапан проглашен најбезбеднијим местом када је у питању насилни криминал. С друге стране, дугогодишњи фаворити попут Немачке, Норвешке, Шпаније и Шведске су ове године пали са листе.