У БЕЛГИЈИ СКУПО УМРЕТИ! Већина није финансијски спремна за смрт, сваки осми је платио своје животне рачуне
БРИСЕЛ: Готово 70 одсто Белгијанаца није финансијски спремнa за смрт, односно није предузело никакве финансијске припреме за случај смрти, показало је данас ново истраживање белгијске осигуравајуће куће АГ Инсуранс ("AG Insurance").
Анкета спроведена међу 1.000 испитаника показала је да три од пет грађана немају животно или осигурање за случај смрти, док је само сваки осми изјавио да има сређене све финансијске обавезе, пренео је Браселс Тајмс.
Стручњаци упозоравају да многи потцењују финансијски терет који смрт може донети породици, од трошкова сахране до неотплаћених кредита и образовања деце.
"Смрт може имати озбиљне финансијске последице за чланове породице који остају иза покојника", изјавио је Бени де Вингерт из осигуравајуће куће.
Истраживање показује да су млађи одрасли Белгијанци посебно неспремни.
Чак 57 одсто испитаника млађих од 45 година сматра да су премлади да размишљају о животном осигурању, иако се често налазе у финансијски рањивој фази живота, с високим трошковима живота, кредитима или малом децом.
Сваки четврти испитаник верује да би се његова породица снашла и без финансијске подршке, док скоро половина Белгијанаца сматра да је тема смрти и даље табу.
Многи признају да избегавају разговор о томе због нелагодности или страха од сукоба у породици.