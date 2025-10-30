МЕКАНЕ, УКУСНЕ, ЈЕДНОСТАВНО САВРШЕНЕ! Посне шапице са џемом које миришу на бакину кухињу и топе се у устима
Парче оваквог савршеног колача тражиће се – увек.
Ако тражите савршен колач који је једноставан за припрему, а истовремено слатко одушевљава све генерације, посне шапице са џемом су прави избор. Ове мекане и мирисне посластице комбинују благу арому ваниле са слаткоћом џема, стварајући хармонију укуса која увек изазива осмех. Идеалне су и за јутарњу ужину уз шољицу кафе или чаја, али и за поподневни залогај када вам треба нешто брзо, а укусно. Оно што их чини посебно примамљивим је то што су посне, па их можете правити и током поста или за госте са посебним прехрамбеним потребама.
Време припреме:
• 45 минута
Састојци:
Шапице:
• 200 мл млаке воде
• 150 мл уља
• 10 гр ванилин шећера (или арома ваниле)
• 10 гр прашка за пециво
• 1 кашичица сирћета
• 500–550 гр брашна
Пуњење:
• 100 гр џема од шљива
Посипање:
• шећер у праху
Припрема:
1. У великој чинији помешајте млаку воду, ванилин шећер, уље, прашак за пециво и сирће док не добијете глатку смесу. Постепено додајте брашно и замесите меко тесто. Оставите га да одстоји 10 минута, а затим га још једном премесите како би шапице биле ваздушасте и мекане.
2. Разваљајте тесто и чашом пречника 6 или 8 цм вадите колутове. На сваки колут ставите мало џема, преклопите и виљушком притисните крајеве да џем не исцури током печења. Поређајте их на плех обложен папиром за печење и пеците у претходно загрејаној рерни на 200 степени око 30–35 минута док благо не порумене.
3. Вруће шапице одмах уваљајте у шећер у праху. Оставите да се прохладе и уживајте у меким, мирисним колачима који се топе у устима. Посне шапице су идеалне за свакодневну употребу, али и за посебне прилике када желите једноставан, а ефектан колач.