overcast clouds
15°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОГАЧИЦЕ СА БАДЕМОВИМ БРАШНОМ Укусне и мекане нестаће за трен

09.10.2025. 17:07 17:15
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс/Дневник
Коментари (0)
погачице
Фото: Дневник

Да ли сте већ пробали погачице са бадемовим брашном?

Потребно је:
 

190 г бадемовог брашна
једна кашичица прашка за пециво
Соли по укусу
340 г моцарела сира
60 г крем сира
два јајета за тесто и једно јаје за премазивање
 

Припрема:

Рерну загрејте на 200 степени. У једној посуди помешајте брашно са прашком за пециво и додајте со. Засебно помешајте рендану моцарелу и крем сир, па отопите на пари. Додајте 2 јајета у отопљен сир па добро промешајте. Ову смесу додате у брашно па месите рукама. Навлаженим рукама обликујте мале погачице. Затим премажите јајетом па ређајте на плех обложен пек папиром. Пеците погачице око 8 минута, у рерни загрејаној на 200 степени.

Ало/Дневник

погачице бадеми храна
Извор:
Ало.рс/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
САВРШЕНЕ ПОГАЧИЦЕ ЗА ВРУЋЕ ДАНЕ Jеду се и кад сте на дијети, a праве се за 8 минута
da

САВРШЕНЕ ПОГАЧИЦЕ ЗА ВРУЋЕ ДАНЕ Jеду се и кад сте на дијети, a праве се за 8 минута

23.07.2025. 19:42 19:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВО ЈЕ РЕЦЕПТ ЗА НАЈМЕКШЕ ПОГАЧИЦЕ КОЈЕ СТЕ ИКАДА ПРОБАЛИ Миришу на детињство, а топе се у устима
1

ОВО ЈЕ РЕЦЕПТ ЗА НАЈМЕКШЕ ПОГАЧИЦЕ КОЈЕ СТЕ ИКАДА ПРОБАЛИ Миришу на детињство, а топе се у устима

27.06.2025. 08:38 08:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај