ПОГАЧИЦЕ СА БАДЕМОВИМ БРАШНОМ Укусне и мекане нестаће за трен
09.10.2025. 17:07 17:15
Да ли сте већ пробали погачице са бадемовим брашном?
Потребно је:
190 г бадемовог брашна
једна кашичица прашка за пециво
Соли по укусу
340 г моцарела сира
60 г крем сира
два јајета за тесто и једно јаје за премазивање
Припрема:
Рерну загрејте на 200 степени. У једној посуди помешајте брашно са прашком за пециво и додајте со. Засебно помешајте рендану моцарелу и крем сир, па отопите на пари. Додајте 2 јајета у отопљен сир па добро промешајте. Ову смесу додате у брашно па месите рукама. Навлаженим рукама обликујте мале погачице. Затим премажите јајетом па ређајте на плех обложен пек папиром. Пеците погачице око 8 минута, у рерни загрејаној на 200 степени.
Ало/Дневник