ОВА САЛАТА ЈЕ БИЛА ХИТ У СОВЈЕТСКОМ САВЕЗУ И данас је омиљена ВИНЕГРЕТ – краљица руске празничне трпезе

09.10.2025. 20:13 20:28
Пише:
Дневник
Извор:
Индекс.хр
Коментари (0)
салата
Фото: freepik ilustarcija

Руска салата од цвекле, позната и под називом Винегрет, популарно је јело које се често послужује током празника и у посебним приликама.

Ова живописна и освежавајућа салата комбинација је куваног поврћа с киселим додацима, стварајући савршен баланс укуса.

Иако назив "Винегрет" потиче од француске речи "vinaigrette", која означава прелив од сирћета и уља, ова салата је дубоко укорењена у руској и источноевропској кухињи. Сматра се да је постала популарна у 19. веку, а с временом је постала незаобилазан део свечаних трпеза, посебно током зимских месеци. Свака породица често има своју верзију рецепта, с малим варијацијама у састојцима попут додавања грашка, пасуља или чак харинге.

Верује се да је јело добило име када је један француски кувар на двору цара Александра I видео како локални кувари преливају салату сирћетом и упитао "Vinaigre?", мислећи на француски назив за сирће. Руски кувари, не разумевајући питање, помислили су да је то назив јела, и тако је остало. Данас је Винегрет симбол домаће, утешне хране и славља.

Рецепт за Винегрет
 

Укупно време припреме је око 80 минута. Рецепт је једноставан за припрему и довољан је за отприлике 6 порција.

Састојци
 

цвекла

кромпир

шаргарепа (мрква)

кисели купус

кисели краставци

љутика (или мањи лук)

со и бибер по укусу

уље

сирће (оцат)

Припрема
Цвеклу скувајте у кључалој води или је испеците у рерни док не омекша.

У други лонац ставите кромпир и шаргарепу, прелијте хладном водом и кувајте отприлике 20 минута, односно док не омекшају.

Охладите све поврће, а затим га огулите. Кувану цвеклу, шаргарепу и кромпир насецкајте на ситне коцкице приближно исте величине.

Ситнo насецкајте и киселе краставце те љутику.

Кисели купус добро оцедите и такође га насецкајте ако је потребно.

У великој чинији помешајте све насецкано поврће, укључујући кисели купус и киселе краставце.

Зачините по укусу сољу и бибером, додајте уље и сирће те све добро промешајте како би се састојци и укуси сјединили.

Салату је најбоље послужити охлађену. Чувајте је у фрижидеру у затвореној посуди, где може стајати до три дана.

салата цвекла краставци
Извор:
Индекс.хр
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
