(ВИДЕО) АРОМАТИЧНА ЉУТА САЛАТА ОД ШАРГАРЕПЕ ЗА СВЕ ЉУБИТЕЉЕ ЗИМНИЦЕ Иде и уз печење и уз кувана јела, а прави се најлакше и најбрже од све зимнице
Љута салата од шаргарепе је све популарнија зимница.
Комбинација одабраног поврћа даје богат и пикантан укус који се савршено слаже као прилог уз печено месо, кувана јела, али и уз свакодневне оброке. Због једноставне припреме и дугог рока трајања, многи је радо чувају током целе зиме, као укусну и ароматичну зимницу која осваја оне који воле благо љуте ноте.
Ако волите нешто другачију зимницу, ова љута салата од шаргарепе са паприком и белим луком је прави избор. Рецепт смо пронашли на Јутјуб каналу Лако је кувати, а припрема је заиста једноставна.
Зимска љута салата од шаргарепе
Састојци:
3 кг шаргарепе
3 кг паприке везенке (дуге или кратке); уколико је паприка превише љута, можете користити комбинацију: 2 кг љуте и 1 кг паприке која није љута
10 главица белог лука
1 л уља
6 кашика шећера
5 кашика соли
50 мл есенције
1 конзерванс (5 г)
Припрема:
Шаргарепу и паприку очистите и нарендајте, односно исецкајте на танке тракице. Бели лук ситно исецкајте или изгњечите. У великој посуди помешајте шаргарепу, паприку и бели лук. Додајте уље, шећер, со и есенцију. Добро промешајте да се сви састојци сједине. По жељи додајте конзерванс како би салата дуже трајала.
Сипајте у стерилне тегле, добро затворите и оставите да одстоји неколико дана пре него што је послужите, тако ће се укуси најбоље повезати.
Љута салата од шаргарепе савршено се слаже са печеним месом, куваним јелима, али и као укусан додатак сендвичима.