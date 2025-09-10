overcast clouds
(ВИДЕО) АРОМАТИЧНА ЉУТА САЛАТА ОД ШАРГАРЕПЕ ЗА СВЕ ЉУБИТЕЉЕ ЗИМНИЦЕ Иде и уз печење и уз кувана јела, а прави се најлакше и најбрже од све зимнице

10.09.2025. 13:46
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц жена
salata
Фото: unsplash.com, ilustracija

Љута салата од шаргарепе је све популарнија зимница.

Комбинација одабраног поврћа даје богат и пикантан укус који се савршено слаже као прилог уз печено месо, кувана јела, али и уз свакодневне оброке. Због једноставне припреме и дугог рока трајања, многи је радо чувају током целе зиме, као укусну и ароматичну зимницу која осваја оне који воле благо љуте ноте.

Ако волите нешто другачију зимницу, ова љута салата од шаргарепе са паприком и белим луком је прави избор. Рецепт смо пронашли на Јутјуб каналу Лако је кувати, а припрема је заиста једноставна.

šargarepa
Фото: unsplash.com, ilustracija

Зимска љута салата од шаргарепе

Састојци:

3 кг шаргарепе
3 кг паприке везенке (дуге или кратке); уколико је паприка превише љута, можете користити комбинацију: 2 кг љуте и 1 кг паприке која није љута
10 главица белог лука
1 л уља
6 кашика шећера
5 кашика соли
50 мл есенције
1 конзерванс (5 г)

Припрема:

Шаргарепу и паприку очистите и нарендајте, односно исецкајте на танке тракице. Бели лук ситно исецкајте или изгњечите. У великој посуди помешајте шаргарепу, паприку и бели лук. Додајте уље, шећер, со и есенцију. Добро промешајте да се сви састојци сједине. По жељи додајте конзерванс како би салата дуже трајала.

шаргарепа
Фото: Canva/Ilustracija

Сипајте у стерилне тегле, добро затворите и оставите да одстоји неколико дана пре него што је послужите, тако ће се укуси најбоље повезати.

Љута салата од шаргарепе савршено се слаже са печеним месом, куваним јелима, али и као укусан додатак сендвичима.

Извор:
Блиц жена
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
