(ВИДЕО) НЕ БАЦАЈТЕ ВОДУ ОД КРАСТАВАЦА Помаже код ОПЕКОТИНА, а уз помоћ ње спремићете НАЈСОЧНИЈЕ ПЕЧЕНЕ КРОМПИРЕ
Већина људи након што поједе киселе краставчиће једноставно проспе течност из тегле, не слутећи да је управо она прави кулинарски драгуљ.
Наиме, вода од краставаца не мора завршити у судопери може да се користи за прављење маринада, умака, па чак и здравијих варијанти популарних јела.
Такође, ова течност помаже и код мањих опекотина. Ако се опечете на пеглу или рерну на туфере нанесите воду од краставаца или туршије и ставите на место где сте се опекли. Она ће вам помоћи да се оток и црвенило смири.
Једна инфлуенсерка, открила је генијалан начин да искористите ову течност за припрему печеног кромпира. Танко исечене кришке кромпира потопила је у течност од краставаца с мало мирођије, оставила да упију арому, а затим их испекла у рерни.
Резултат? Хрскав, сочан и невероватно укусан кромпир који не захтева ни кап уља. Они који су пробали тврде да је ово најукуснији и најздравији начин припреме кромпира и да се једном речју, вода од краставаца више никад неће бацати.