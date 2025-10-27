broken clouds
(ВИДЕО) НЕ БАЦАЈТЕ ВОДУ ОД КРАСТАВАЦА Помаже код ОПЕКОТИНА, а уз помоћ ње спремићете НАЈСОЧНИЈЕ ПЕЧЕНЕ КРОМПИРЕ

27.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
информер.рс/Дневник
krastavci
Фото: unsplash.com, ilustracija

Већина људи након што поједе киселе краставчиће једноставно проспе течност из тегле, не слутећи да је управо она прави кулинарски драгуљ.

Наиме, вода од краставаца не мора завршити у судопери може да се користи за прављење маринада, умака, па чак и здравијих варијанти популарних јела.

Такође, ова течност помаже и код мањих опекотина. Ако се опечете на пеглу или рерну на туфере нанесите воду од краставаца или туршије и ставите на место где сте се опекли. Она ће вам помоћи да се оток и црвенило смири.

Једна инфлуенсерка, открила је генијалан начин да искористите ову течност за припрему печеног кромпира. Танко исечене кришке кромпира потопила је у течност од краставаца с мало мирођије, оставила да упију арому, а затим их испекла у рерни.

Резултат? Хрскав, сочан и невероватно укусан кромпир који не захтева ни кап уља. Они који су пробали тврде да је ово најукуснији и најздравији начин припреме кромпира и да се једном речју, вода од краставаца више никад неће бацати.

