ДЕЦЕМБАР ДОНОСИ МУКЕ ЗА ДВА ЗНАКА Очекује их хаос у финишу године, али ОВОМ ЗНАКУ СЛЕДИ БРДО ПАРА

27.10.2025. 09:09 09:13
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Хороскоп за децембар 2025. доноси прави хаос за Близанце и Рибе, док Шкорпија у свему томе проналази прилику за успех и зараду.

Близанци се преоптерећују обавезама и људима, губе фокус и енергију. Рибе, с друге стране, превише осећају и упијају туђе емоције, па им границе потпуно нестају. Оба знака улазе у емотивни и ментални умор, а излаз је у успоравању, одмору и јасном „не“ свему што их троши.

Шкорпија, међутим, користи децембарски хаос као ветар у леђа, доноси брзе одлуке, фокусира се на конкретне резултате и претвара сваку ситуацију у прилику за профит. Хладна глава и тиха акција доносе јој новац и успех.

Док Близанци и Рибе уче да се зауставе и сачувају мир, Шкорпија показује како се одлучношћу и фокусом ствара богатство чак и у хаосу.

 

Информер

