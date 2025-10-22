Отвара се период ВЕЛИКИХ ПРЕОКРЕТА и снажних емоција! Ево који ЗНАЦИ ХОРОСКОПА ће од 22. октобра КОНАЧНО продисати! ВЛАДАВИНА ШКОРПИЈЕ доноси им неизмерну срећу
Уласком Сунца у знак Шкорпије 22. октобра почиње период снажних емоција, дубоких увида и позитивних преокрета.
Сунце ће у овом знаку боравити све до 21. новембра, а придружиће му се Меркур, планета комуникације, и Марс, планета енергије и акције.
Посебну важност овом периоду даје повољан астролошки аспект који се формира на небу – велики водени тригон. Марс у Шкорпији, Сатурн у Рибама и Јупитер у Раку стварају складну конфигурацију која доноси емоционалну повезаност, интуицију и унутрашњи мир. Тај позитиван утицај највише ће се осетити од последње недеље октобра до првих дана новембра.
Три хороскопска знака до 5. новембра излазе из свих дугова
Венера, планета љубави и финансија, до 6. новембра борави у знаку Ваге, подстичући склад у односима. Затим 5. новембра прелази у Шкорпију, где тражи дубину и истинску повезаност. Марс ће 4. новембра напустити Шкорпију и ући у Стрелца, доносећи више отворености, експанзије и жеље за авантуром.
Ова снажна и интензивна сезона посебно ће погодовати припадницима четири хороскопска знака.
Рак
Ракови, пред вама је једно од најповољнијих раздобља у години. Сунце, Марс и Меркур бораве у вашој петој кући, која симболизује љубав, забаву, децу и креативност. Идеално је време за нова познанства, изласке и уживање са драгим људима.
Када Марс у новембру пређе у Стрелца, фокус ће се пребацити на посао и здравље. Експанзивни Јупитер у вашем знаку даје вам снагу и оптимизам, док Венера уноси склад у дом, а потом и нове шансе за љубав. Велики водени тригон отвара вам врата љубави, путовања и учења. Искористите ову фазу која вам доноси напредак и срећу.
Шкорпија
Шкорпије, ово је ваше време. Сунце, Меркур и Марс налазе се у вашем знаку, стављајући вас у средиште збивања. Марс вам даје снагу за нове почетке и покреће нови циклус који траје две године.
У новембру Марс прелази у Стрелца, а тада ће ваш фокус бити усмерен на финансије. Млад Месец 20. новембра доноси могућност нових почетака на том пољу. Јупитер вам шири хоризонте кроз образовање и путовања, док улазак Венере у ваш знак повећава вашу привлачност и доноси нове љубавне прилике. Пун Месец 5. новембра осветљава односе, наглашавајући потребу за равнотежом и дубљим повезивањем.
Рибе
Рибе, срећа вам се смеши на више животних поља. Планете у Шкорпији активирају вашу девету кућу, која се односи на путовања, знање и духовни раст. Јупитер, планета среће, тренутно борави у вашој петој кући љубави и креативности, стварајући одличне прилике за упознавање нових особа и развијање хобија.
Сатурн у вашем знаку помаже вам да останете приземљени, док Венера прво доноси страст у приватни живот, а затим вас подстиче на нова искуства кроз образовање и истраживање. Млад Месец 20. новембра доноси помаке у каријери, чинећи ову сезону важном и на личном и на професионалном плану.
Близанци
Близанци, сезона Шкорпије доноси вам фокус на посао и здравље. Налазите се у фази када се више посвећујете свакодневним обавезама и добробити сопственог тела. Ваш труд биће награђен, посебно због подршке Јупитера који борави у вашој другој кући и подстиче стабилност у финансијама.
У новембру Марс улази у вашу седму кућу, што ставља нагласак на партнерске односе – било приватне, било пословне. Пун Месец у Бику 5. новембра помоћи ће вам да отпустите стрес и оно што вам више не служи. Млад Месец 20. новембра отвара простор за нове почетке у љубави или сарадњи. Искористите ову прилику за лични и професионални раст, пише Супер жена.