БРЗ, УКУСАН И ЛАК! Колач са јогуртом, кокосом и чоколадом који не захтева чак ни миксер
Ако сте љубитељ кокоса, овај колач са јогуртом, кокосом и какаом ће вас одушевити.
За припрему вам је потребно само неколико минута – без употребе миксера! Једноставно помешајте састојке, истопите чоколаду за глазуру, прелијте и сачекајте да се колач испече.
Најдужи део припреме је заправо чекање да се колач испече.
Састојци:
– 1 чаша јогурта
– 1 чаша млека
– 1 чаша уља
– 1 чаша кокосовог брашна
– 1 ванилин шећер
– 2 чаше шећера
– 2 чаше брашна
– пола прашка за пециво
– 2 кашике какаоа
Глазура:
– 100 г чоколаде
– 3 кашике уља
Припрема:
Помешати све састојке (осим какаоа), па у пола смесе додати какао прах.
Тамну смесу излити у науљен и побрашњен плех, па преко излити остатак смесе. Пећи у претходно загрејаној рерни на 180 степени, отприлике пола сата (проверити чачкалицом).
Направити глазуру од чоколаде и уља, па излити преко печеног колача.