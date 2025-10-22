overcast clouds
БРЗ, УКУСАН И ЛАК! Колач са јогуртом, кокосом и чоколадом који не захтева чак ни миксер

22.10.2025. 20:59 21:05
Пише:
Дневник
Извор:
Pink
da
Фото: freepik, ilustracija

Ако сте љубитељ кокоса, овај колач са јогуртом, кокосом и какаом ће вас одушевити.

За припрему вам је потребно само неколико минута – без употребе миксера! Једноставно помешајте састојке, истопите чоколаду за глазуру, прелијте и сачекајте да се колач испече.

Најдужи део припреме је заправо чекање да се колач испече.

Састојци:

– 1 чаша јогурта

– 1 чаша млека

– 1 чаша уља

– 1 чаша кокосовог брашна

– 1 ванилин шећер

– 2 чаше шећера

– 2 чаше брашна

– пола прашка за пециво

– 2 кашике какаоа

Глазура:

– 100 г чоколаде

– 3 кашике уља

Припрема:

Помешати све састојке (осим какаоа), па у пола смесе додати какао прах.

Тамну смесу излити у науљен и побрашњен плех, па преко излити остатак смесе. Пећи у претходно загрејаној рерни на 180 степени, отприлике пола сата (проверити чачкалицом).

Направити глазуру од чоколаде и уља, па излити преко печеног колача.

Пинк

 

кокос колач рецепт рецепт за колач
Извор:
Pink
Пише:
Дневник
