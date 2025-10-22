overcast clouds
ЉУДИ У НЕВЕРИЦИ ГЛЕДАЈУ! Српски туриста показао колико га је КОШТАО ручак за четворо, а ЈЕДАН КОМЕНТАР све објаснио: “Дошло време да пасемо траву" (ФОТО)

22.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Alo.rs
Фото: freepik, ilustracija

Иако се Зимбабве често сматра сиромашном земљом са ниским дохотком по глави становника и високим степеном сиромаштва, у туристичким зонама и урбаним центрима цене могу бити изненађујуће високе

Инфлација, претходна хиперинфлација и ограничена доступност луксузних производа доприносе томе да ресторани у популарним парковима и градовима наплаћују суме које многе посетиоце изненаде.

Српски туриста шокиран ценама у ресторану

Један српски туриста, Кристијан, поделио је на својој Фејсбук страници фотографију рачуна из ресторана у Зимбабвеу уз коментар:

"Ево како изгледају цене у Зимбабвеу… Ручак за 4 особе 206 долара."

Објава је брзо привукла пажњу публике, а коментари корисника варирали су од изненађења до поређења са ценама у Европи.

Шта је садржао ручак од 206 долара

На рачуну, који је Кристијан објавио, налазило се укупно 27 ставки хране и пића, укључујући:

  Чизбургер по цени од 12 долара (око 1.200 динара)

  Порција пуњених халапењо паприка 5 долара (500 динара)

  Дупли чизбургер 17 долара (1.700 динара)

  Порције кукуруза на клипу укупно 8 долара (800 динара)

  Две порције печеног кромпира по 8 долара (800 динара)

  Два Т-боне стејка укупно 50 долара (око 5.000 динара)

  Грчка салата

  Пиво 3 долара (300 динара)

  Три Кока-Коле по 2 долара (200 динара)

Коначни цех износио је 206 долара, што је око 20.625 динара.

Реакције на друштвеним мрежама

Коментари испод Кристијанове објаве брзо су се низали:

Ивана: "А ми смо мислили да је Зимбабве нека сиромашна и јефтина земља! Само ставка послуживања 20 долара."

Сузана: "Ја сам ево у Немачкој купила 375 грама говеђег меса и платила 6,29 евра. Нека 4 мале танке бедне шницле. Тако даа, дошло време да пасемо траву."

Маријана: "Као и наше море."

Силвиа: "Колико сте тога појели и попили, још сте добро и прошли."

Зоран: "А реално кад погледаш шта си јео, цена оправдана, јефтиније него код нас."

 

Магазин Путовања
