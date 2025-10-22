ИЗАШЛА ПЕСМА ЗА "ПОВРАТАК ЖИКИНЕ ДИНАСТИЈЕ" Спот је као духовити мини-филм, Никола Којо пева, а Весна Тривалић и Аница Добра су у севдаху (ВИДЕО)
Док публика са носталгијом чека наставак "Жикине династије" стигло је нешто што је већ освојило мреже – песма "Стани, туго", коју потписује Никола Којо.
У мору домаћих филмских повратака и ремаке маније, један наслов враћа стари дух са освежавајућим шмеком - "Повратак Жикине династије".
И док публика са носталгијом чека Мишу Павловића поново на великом платну, у међувремену је стигло нешто што је већ освојило мреже – песма "Стани, туго", коју потписује Никола Којо, а песма се на мрежама појавила јуче.
Спот за песму "Стани, туго", који је објављен на Јутјубу, изгледа као минијатурни филм сам за себе. Радња је смештена у живописну кафану препуну људи. Никола Којо у улози музичара обилазистолове, пева и скупља бакшиш од гостију.
А онда сцена која нас је купила - Аница Добра га кити парама, Весна Тривалић има само картицу, али Којо има апарат.
Режију новог наставка потписује Милан Коњевић, док је сценарио написала Милена Марковић, позната по свом поетском стилу. Радња филма враћа нас Миши Павловићу (Никола Којо), који се после дугог одсуства враћа у Србију, где га чекају синови - Жика и Милан, одрастали у Москви, далеко од оца.
Поред њега, у филму играју Весна Чипчић као чувена Фрау Елза, Владимир Петровић као Боба, док "нову генерацију" представљају Никола Брун и Гаврило Иванковић. Резултат је мешавина носталгије, породичне динамике и савременог хумора, пише City magazine.
