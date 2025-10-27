ОВА АПЛИКАЦИЈА ПОСТАЈЕ НОЋНА МОРА ЗА ЖЕНЕ И ЈАВНЕ ЛИЧНОСТИ Платформу преплавили фетиш садржаји са „трудницама”
Нова апликација Сора 2 компаније OpenAI, која омогућава корисницима да помоћу вештачке интелигенције праве видео-записе, нашла се у центру велике контроверзе.
У само неколико недеља од лансирања платформу је преплавио фетиш садржај, а бројни корисници пријављују да су њихови ликови искоришћени у сексуално сугестивним видеима без дозволе.
Новинарка која је међу првима тестирала апликацију описала је како је, након што је омогућила другима да користе њен лик у "cameo" опцији, открила да се појављује у видеима у којима изгледа као трудна жена. Касније је пронашла десетине сличних налога посвећених АИ генерисању фетиш видеа, укључујући теме попут "трудноће", "inflation" и "giantess" сценарија.
Према њеним наводима, чак 10 од 25 најгледанијих видеа са њеним ликом припада категорији фетиш садржаја. Сличне злоупотребе забележене су и код других жена, међу којима су креаторке садржаја, новинарке и запослене у технолошким компанијама.
OpenAI под притиском због нејасних правила
Сора је још у бета фази и доступна само корисницима који добију позивницу, али је већ постала најпреузиманија апликација на App Store-у. OpenAI је увео основне забране које спречавају коришћење лица живих познатих личности, али дозвољава приказ преминулих особа. То је довело до таласа видеа са ликовима Боба Роса, Стивена Хокинга и Мартина Лутера Кинга, све док OpenAI није привремено укинуо могућност коришћења Кинговог лика након притужби његове породице.
Упркос постојећим ограничењима, Сора и даље нема јасне механизме за спречавање злоупотребе туђег идентитета и креирање сексуално сугестивних АИ видеа. Корисници су пријавили и случајеве у којима тинејџери праве видео-записе са познатим порно глумицама, што је изазвало додатне сумње у безбедност млађих корисника.
OpenAI није одговорио на питања медија о плановима да пооштри контроле и уведе јаснија правила. Стручњаци упозоравају да је Сора постала најједноставнији начин за прављење фетиш садржаја са стварним лицима, што отвара озбиљна питања о приватности и етици у АИ свету.