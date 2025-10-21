overcast clouds
X МРЕЖА ПРОДАЈЕ КОРИСНИЧКА ИМЕНА И ЗА МИЛИОН ДОЛАРА: Нови бизнис у ком је дигитални идентитет злато!

21.10.2025. 16:17 16:44
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс
Фото: pexels/Ilustracija

X, некада познат као Твитер, уводи нову функцију под називом X Handle Marketplace, намењену искључиво корисницима са Premium Plus и Premium Business претплатама.

На овој платформи корисници ће моћи да претражују и преузимају неактивна корисничка имена — налоге који су дуго били неактивни, али сада могу имати значајну вредност.

Две категорије понуде

Продавница је подељена у две целине:

Priority Handles, где се имена могу добити бесплатно и обухватају пуне називе или фразе,

Rare Handles, ретка и тражена имена која се продају по ценама од 2.500 до преко милион долара, у зависности од јединствености и потражње.

Нови извор прихода и стратегија X-а

Ова функција није промотивног карактера, већ трајна услуга којом X жели да повећа број претплатника и ангажовање корисника. Када претплатник купи ново корисничко име, његово старо се замрзава и постаје недоступно другима, чиме се обезбеђује ексклузивност.

Компанија разматра и увођење плаћених услуга преусмеравања са старог имена на ново, што би додатно повећало приходе и олакшало прелазак на нови идентитет.

Имена везана за претплату

Кључни услов је да сва купљена корисничка имена зависе директно од Premium претплате. Уколико се претплата откаже, корисник губи ново име и враћа се на старо.
Овим приступом X подстиче задржавање претплатника и претвара корисничка имена у дигиталну имовину са реалном тржишном вредношћу.

Будућност дигиталног идентитета

Овим потезом, X корисничка имена претвара из обичних ознака профила у транговану дигиталну робу. Платформа шаље поруку да у новом дигиталном добу поседовање јединственог имена може бити једнако важно као и власништво над доменом или брендом.

Да ли ће овај систем донети већу популарност X-у или ће корисници у њему видети комерцијализацију личног идентитета — остаје да се види.

