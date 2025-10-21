overcast clouds
ОТВОРЕН ПОГОН ВРЕДАН СЕДАМ МИЛИОНА ЕВРА У БАЧИНЦИМА

МАЂАРСКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ Стигле нове фабрике са 500 радних места

21.10.2025. 16:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Скупштина АП Војводине

НОВИ САД/БАЧИНЦИ/МАРТОНОШ: Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде др Драган Гламочић, председник Скупштине АП Војводине Балинт Јухас и народни посланик др Балинт Пастор посетили су данас компаније „Superior Foods“ у Бачинцима и „Telek Paprika“ у Мартоношу, где су са руководствима ових предузећа разговарали о даљем унапређењу пољопривредне производње и прехрамбене индустрије у Војводини.

Током посете компанији „Superior Foods“ у Бачинцима, свечано је отворен нови део погона за прераду пилећег меса, у који је улагањима инвестиционе групе Hodler Asset Management из Мађарске у износу од седам милиона евра обезбеђена модернизација производње и додатни капацитети. Реч је о другој највећој пилећој кланици у Србији која, преко највећих трговинских ланаца у држави има значајан удео у снабдевању свежим и прерађеним пилећим месом.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде др Драган Гламочић нагласио је да је реч о значајној мађарској инвестицији која је уз помоћ програма за запошљавање Владе Републике Србије интегрисала значајан ланац од више од 50 коопераната из целе државе.

Јухас
Фото: Скупштина АП Војводине

Народни посланик и лидер војвођанских Мађара др Балинт Пастор истакао је да ће ускоро у овој фабрици радити више од 300 запослених, те да је веома значајно што су се мађарске инвестиције прошириле и на локалне самоуправе у којима не живе представници ове заједнице што потврђује снажно стратешко партнерство две земље.

У наставку програма, у Мартоношу је уприличена посета компанији „Telek Paprika“ и обилазак производних погона. „Пољопривреда је кичма развоја Војводине и сектор у којем стварамо нову вредност, радна места и сигурност за наше произвођаче. Захваљујући чврстом пријатељству и партнерству Мађарске и Србије створен је амбијент у којем се успешно годинама реализују програми Фондације Просперитати, али и директне мађарске инвестиције, не само у Војводини него и у читавој Србији”, рекао је председник покрајинске скупштине, наводећи да је управо компанија „Telek Paprika“ један од најуспешнијих регионалних прерађивача сушеног поврћа, паприке и зачина, која захваљујући квалитету извози више од 60 одсто производње. Он је нагласио да компаније из Бачинаца и Мартоноша запошљавају преко 500 радника и представљају изворегзистенције за велики број породица у Војводини.

Јухас
Фото: Скупштина АП Војводине

Посете су реализоване у циљу унапређења сарадње државе, покрајине и привреде, са посебним нагласком на нова инвестициона улагања, отварање радних места и јачање конкурентности прехрамбене индустрије. Како је истакнуто, Министарство пољопривреде и АП Војводина наставиће да пружају подршку пројектима и инвеститорима који доприносе одрживом развоју и развоју пољопривреде.

Поред делегације Министарства и представника компанија, обиласку су и присуствовали и државни секретар Атила Јухас, као и заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство Золтан Тот. 

Драган Гламочић Балинт Јухас балинт пастор
Бизнис Пољопривреда
