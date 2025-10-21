overcast clouds
ОВО СУ ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ У РЕГИОНУ Ево како се котира Србија

21.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.цом
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Подаци за лето 2025. године показују да се просечне плате у региону крећу у распону од 740 до 1.444 евра.

Хрватска је убедљиви лидер, са просечном нето платом од 1.444 евра (јун 2025. године).

Хрватску следи Црна Гора, која је најревноснија у објављивању статистике. Тамо је просечна зарада без пореза и доприноса у августу износила 1.015 евра.

Србија каска за ове две земље, не само у погледу времена објављивања података, већ и висине зараде. Просечна плата у Србији износила је 932 евра (јул 2025. године).
Босна и Херцеговина има подељену статистику:


У Федерацији БиХ просечна плата је у августу износила 797 евра.

Република Српска је у јуну достигла просечну зараду од 782 евра.

Најниже плате на овој листи су у Македонији, где је просечна зарада у априлу ове године износила око 740 евра.

Дакле, регион се овог лета кретао између 740 и 1.444 евра, а Србија се нашла на средини те листе.

Каматица.цом

