Све што вам припада! ОВО СУ НАКНАДЕ КОЈЕ ГРАЂАНИ МОГУ ДОБИТИ ОД ПИО ФОНДА
Грађани који су корисници Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО фонд) у Србији могу, поред редовне пензије, да остваре више врста новчаних накнада.
Ове накнаде представљају додатну финансијску подршку особама које су, због болести, повреде, телесног оштећења или других животних околности, у посебно тешком положају.
Накнада за помоћ и негу другог лица
Право на ову накнаду имају осигураници или корисници пензије којима је, због болести, инвалидитета или старости, потребна помоћ друге особе у обављању основних животних активности. То су људи који нису у стању да се самостално хране, облаче, одржавају личну хигијену или крећу.
Накнада није условљена материјалним статусом, већ здравственим стањем и степеном функционалне неспособности.
У 2025. години ова накнада износи 33.171,53 динара, а прима је око 82.000 корисника. Исплаћује се месечно и не утиче на висину основне пензије. Захтев се подноси у најближој филијали ПИО фонда уз медицинску документацију, а комисија фонда утврђује испуњеност услова.
Накнада за телесно оштећење
Ову накнаду имају право да добију осигураници код којих је, услед повреде на раду, професионалне болести или болести у вези с радом, дошло до трајног телесног оштећења. У питању су особе које су изгубиле или трајно оштетиле неки орган, екстремитет или функцију тела.
Износ накнаде зависи од степена оштећења. За 100 одсто оштећења исплаћује се 13.821,10 динара месечно, док се износ смањује сразмерно степену оштећења – на пример, за 70 одсто износи око 9.674 динара, а за 30 одсто око 4.146 динара.
Право се признаје само ако је повреда или болест у директној вези са радом, док се повреде ван радног места не узимају у обзир.
Накнада за погребне трошкове
Ову једнократну помоћ може добити лице које је сносило трошкове сахране корисника пензије или осигураника. Услов је да се захтев поднесе у року од шест месеци од смрти и да се приложи доказ о плаћеним трошковима.
За 2025. годину износ накнаде је 76.369 динара и исти је за све категорије. Средства се редовно усклађују са растом трошкова живота и просечних зарада.
Како се подноси захтев
За све врсте накнада потребно је поднети захтев надлежној филијали Фонда ПИО, уз прописану документацију. Обрасци су доступни у пословницама и на сајту Фонда. Важно је да се захтев поднесе у предвиђеном року, јер кашњење може значити губитак права.
Фонд након тога разматра документацију и доноси решење о признавању или одбијању права, а корисници имају могућност жалбе.
Породична пензија
Право на породичну пензију имају чланови породице преминулог пензионера или осигураника који је испунио услове за пензију или имао најмање пет година стажа. Ако је смрт настала због повреде на раду или професионалне болести, породица стиче право без обзира на дужину стажа.
Износ пензије зависи од броја чланова породице:
за једног члана – 70% пензије,
за два члана – 80%,
за три – 90%,
за четири или више чланова – 100%.
Право могу остварити супружници, ванбрачни партнери, деца и родитељи које је преминули издржавао.
Удовица стиче право ако је до смрти супруга напунила 53 године, постала неспособна за рад или брине о деци која примају породичну пензију. Ако је имала најмање 45 година, стиче право када напуни 53. Удовац право стиче под истим условима, али уз старосну границу од 58 година.
Породичну пензију могу добити и бивши супружници ако им је судом признато право на издржавање.
Деца имају право на пензију до 15 година, до 20 ако похађају средњу школу, односно до 26 ако студирају. Деца са инвалидитетом право задржавају трајно, док траје неспособност за рад. Родитељи преминулог могу остварити право ако су навршили 65 година (мушкарци) или 60 година (жене), или су потпуно неспособни за рад.
Према подацима ПИО фонда из јула 2025. године, у Србији има око 1,66 милиона пензионера – од чега више од 1,11 милиона старосних, 322.000 породичних и око 225.000 инвалидских пензионера.