ШТА СЕ ДЕШАВА СА СТАЖОМ И ПЕНЗИЈОМ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ПОЛА Из ПИО фонда стиже јасан одговор
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (Фонд ПИО) се труди да редовно одговара на питања корисника, а овог месеца се издвојило једно несвакидашње, које се тиче промене пола и утицаја те промене на пензијске услове
П.Т. из Крушевца поставио је Фонду ПИО питање како се рачуна радни стаж ако особа одлучи да промени пол, а у том тренутку је већ била запослена.
– Интересује ме како се рачуна радни стаж ако је нека особа променила пол а у том тренутку је већ била запослена. Да ли може да се сабере стаж ако је особа променила име и јединствени матични број и који су онда услови за пензију? Да ли важе услови за онај пол у коме је започет радни стаж или у коме је стечен услов за пензију? – наводи се у питању.
Шта каже ПИО Фонд?
Фонд ПИО је појаснио да се у поступку утврђивања права на пензију поступа у складу са важећим личним документима осигураника у моменту остваривања права, у којима се, између осталог, налази и податак о полу.
– У складу с тим се цени и испуњеност услова за остваривање права за мушкарце, односно за жене, у случају оних врста пензије за које се услови за жене и за мушкарце разликују (старосна и породична пензија) – наводи Фонд ПИО.
Када је реч о подацима о стажу осигурања, у случају промене пола, и с тим у вези промене личних података (ЈМБГ и име) у матичним књигама и документима, неопходно је покренути процедуру ажурирања.
– Потребно је Фонду ПИО поднети Захтев за ажурирање базе података матичне евиденције осигураника/корисника права из ПИО, на истоименом обрасцу, како би се у бази података матичне евиденције Фонда ПИО ажурирали подаци који се односе на нови ЈМБГ и промену личног имена – објашњава Фонд.
Ова ажурирања су неопходна како би у бази матичне евиденције Фонда постојао континуитет у подацима о истој особи.